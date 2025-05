Vasco Brondi torna sui palchi italiani: il 5 luglio a Peccioli

Getting your Trinity Audio player ready...



PECCIOLI – Vasco Brondi è pronto a tornare sui palchi italiani con una nuova serie di concerti che promettono emozione e intensità. Dopo anni di sperimentazione tra musica, teatro e letteratura, l’artista riprende il suo cammino musicale con lo stesso stile che lo caratterizza da anni fatto di racconti di quotidianità e fragilità.

Il tour, che prende il via a fine giugno, attraverserà l’Italia con date selezionate in un’atmosfera raccolta. Ogni concerto sarà diverso, costruito come un dialogo con il pubblico e con i luoghi che lo ospitano.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente quello di Peccioli, il prossimo 5 luglio, nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro Fonte Mazzola, durante il festival Le Canzoni, che si terrà tra le colline pisane il 4 ed il 5 luglio. In questo scenario sospeso tra natura e installazioni d’arte contemporanea, Brondi porterà uno spettacolo che unisce brani storici e nuove composizioni, pensato appositamente per il contesto suggestivo del borgo toscano.

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.