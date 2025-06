L’università di Pisa attiva un corso in chimica per il settore cartario

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’Università di Pisa consolida il suo rapporto con il mondo produttivo locale grazie all’attivazione di un nuovo indirizzo nel corso di laurea triennale in chimica per l’industria e l’ambiente. Il curriculum, frutto della collaborazione tra il Dipartimento di chimica e chimica industriale dell’Ateneo e Confindustria Toscana Nord, sarà incentrato interamente sulla chimica applicata al settore cartario, considerato un comparto chiave per lo sviluppo economico sia regionale che nazionale.

Due nuovi insegnamenti per una formazione specialistica

Il nuovo indirizzo cartario offrirà agli studenti una preparazione mirata in chimica industriale, arricchita da due insegnamenti inediti pensati per rispondere alle esigenze specifiche del comparto:

Chimica della carta: il corso approfondirà le proprietà chimico-fisiche dei materiali cartacei, i processi industriali legati alla produzione della pasta cellulosica, le tecniche di modificazione funzionale della carta e le metodologie di recupero e riciclo. L’obiettivo formativo è fornire una visione completa delle caratteristiche della carta, delle sue fasi produttive e delle soluzioni tecnologiche per il riutilizzo delle fibre.

Sostenibilità ambientale nella produzione cartaria: il secondo insegnamento sarà focalizzato sull’analisi dell’impatto ambientale del settore, affrontando temi come l’impiego di materie prime rinnovabili o riciclate, la riduzione dei consumi e delle emissioni, la gestione degli scarti e dei reflui. Saranno introdotti strumenti di valutazione come LCA (analisi del ciclo di vita), carbon footprint e altri indicatori ambientali. Il corso includerà anche elementi di chimica di processo, biotecnologie applicate all’ambiente e una panoramica sulla normativa ambientale vigente, con particolare attenzione a regolamenti europei, autorizzazioni e gestione dei rifiuti di settore.

Il Paper Day e le opportunità di lavoro

Il nuovo indirizzo formativo verrà presentato ufficialmente oggi, 11 giugno, al Polo Didattico San Rossore, in occasione del Paper Day — un’iniziativa promossa dal Career Service dell’università di Pisa in collaborazione con Confindustria Toscana Nord. L’evento è interamente dedicato alle prospettive occupazionali offerte dal settore cartario e rappresenta un punto di incontro tra studenti e imprese.

Il professor Andrea Pucci, docente del dipartimento di chimica e chimica industriale e presidente del corso di laurea in chimica per l’industria e l’ambiente, ha commentato:

“L’introduzione di un indirizzo cartario all’interno del nostro corso di laurea è un esempio tangibile di didattica orientata ai bisogni del territorio. Questa iniziativa mira a valorizzare le competenze chimiche in un settore industriale di grande rilevanza strategica come quello cartario.

Questo progetto nasce da un dialogo virtuoso tra università e impresa e riflette chiaramente la volontà del nostro Dipartimento di formare profili professionali aggiornati, consapevoli e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

I nuovi insegnamenti, combinati con l’esperienza diretta garantita dai tirocini in azienda, permetteranno agli studenti di acquisire conoscenze tecniche approfondite, una spiccata sensibilità ambientale e una visione sistemica completa. Tutti questi elementi sono fondamentali per affrontare con successo le sfide attuali e future legate alla sostenibilità e all’innovazione nei processi produttivi”.

L’importanza strategica di questo percorso formativo per il territorio è evidenziata dai dati raccolti dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, secondo cui il distretto cartario di Lucca e Pistoia rappresenta il polo produttivo più rilevante in Italia e uno dei più significativi a livello europeo. Con un tessuto industriale composto da 332 aziende e oltre 10800 addetti, il comparto include la produzione di carta tissue, carta per cartone ondulato, imballaggi e macchinari per l’industria cartaria.

Un settore in espansione, che richiede sempre più figure professionali specializzate.