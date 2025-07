Palaia entra nella rete dei Comuni Sostenibili

Getting your Trinity Audio player ready...

PALAIA – Il Comune di Palaia ha ufficializzato il suo ingresso nella Rete dei Comuni Sostenibili, intraprendendo un percorso concreto verso un modello di sviluppo più responsabile e orientato al futuro. La cerimonia di adesione si è svolta ieri (22 luglio) e ha rappresentato un doppio momento simbolico che sancisce l’impegno dell’amministrazione palaiese per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La giornata è iniziata a Forcoli, dove, lungo via Roma, è stata inaugurata la nuova segnaletica stradale che annuncia ai cittadini e ai visitatori l’ingresso di Palaia nella Rete. Subito dopo, all’interno del palazzo comunale, la sindaca Marica Guerrini ha ricevuto dalle mani di Maurizio Gazzarri, direttore tecnico della Rete, la Libellula dei Comuni Sostenibili, simbolo di equilibrio e trasformazione. Realizzata artigianalmente con materiali eco-compatibili, ogni libellula è un pezzo unico, rappresentando l’identità sostenibile del Comune.

Un impegno concreto per gli obiettivi dell’Agenda 2030

Con questa adesione, Palaia si unisce a un numero crescente di comuni toscani e italiani che scelgono di adottare pratiche di sviluppo sostenibile. In provincia di Pisa, si affianca a realtà come Capannoli, Cascina, San Giuliano Terme e Terricciola. Inoltre, Palaia è stata inserita nella Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2025/2026, pubblicazione nazionale che raccoglie esempi virtuosi e proposte turistiche di qualità.

La sindaca Guerrini ha sottolineato l’importanza del passo compiuto: “Con grande orgoglio ed emozione, intraprendiamo questo percorso al fianco della Rete dei Comuni Sostenibili. La sostenibilità, più che una scelta, è diventata una necessità imprescindibile e deve essere integrata nelle politiche governative, sia a livello locale che nazionale. A Palaia, siamo pronti a dare il nostro contributo, certi che gli obiettivi dell’Agenda 2030 possano essere raggiunti soprattutto grazie all’impegno delle comunità locali, che vivono e curano i loro territori. In quest’ottica, annunceremo presto l’inaugurazione del Bosco del Futuro, un’iniziativa che prevede la piantumazione di un albero per ogni neonato a Palaia. Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che si dedicheranno a questa nuova ed entusiasmante sfida”.

La Rete come strumento di responsabilità e crescita

Il direttore tecnico Maurizio Gazzarri ha elogiato l’amministrazione per la scelta di mettersi in gioco: “Palaia entra nel nutrito gruppo dei comuni toscani della nostra associazione. Un plauso all’amministrazione comunale per aver scelto questo percorso: mettersi in gioco e farsi ‘misurare’ sulla sostenibilità è un atto di coraggio e responsabilità, con l’unico obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e contribuire all’Agenda 2030. Menzione speciale per la cartellonistica stradale che certifica l’adesione alla Rete, aumentando la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

La Rete dei Comuni Sostenibili: un progetto in espansione

Fondata nel 2021 su iniziativa di ALI, Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS e con il supporto del Joint Research Centre della Commissione Europea, la Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione aperta a tutti i comuni italiani, a prescindere da dimensione, collocazione geografica o colore politico. Dal 2023, l’adesione è possibile anche per province, città metropolitane e regioni.

Il suo obiettivo è chiaro: accompagnare le amministrazioni locali nel percorso verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, attraverso azioni concrete e misurabili. Oggi conta oltre 140 enti aderenti e continua a crescere. Nel 2025, ha pubblicato la seconda edizione della sua Guida ufficiale ed è diventata partner della campagna M’illumino di Meno di Caterpillar Radio2. Inoltre, ha fatto il suo ingresso nel Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente, a conferma della sua crescente rilevanza a livello nazionale.