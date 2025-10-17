Ryanair a Pisa: opportunità per nuovi membri dell’equipaggio di cabina

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Pisa diventa teatro di nuove opportunità per chi sogna di volare con Ryanair. Il 22 ottobre 2025 la compagnia aerea, tra le più grandi d’Europa, terrà una giornata di reclutamento per selezionare il prossimo personale di cabina da inserire nelle proprie basi operative durante la stagione autunno/inverno.

La ricerca è rivolta a candidati orientati al cliente, con entusiasmo e spirito di squadra. Non è richiesta esperienza: a contare sono la motivazione, la flessibilità e la capacità di interagire con il pubblico. I selezionati accederanno a un corso di formazione di sei settimane, gratuito e riconosciuto a livello internazionale, che include lezioni teoriche, esami periodici e voli soprannumerari, fino al conseguimento delle ali dell’equipaggio di cabina.

Far parte del team Ryanair significa entrare in un ambiente dinamico, con opportunità di crescita professionale continue: si può aspirare a diventare supervisore di base, Regional Manager o persino Direttore di bordo. Il lavoro richiede però dedizione e flessibilità, con turni mattutini e serali, spesso dalle 5 del mattino fino a mezzanotte, dove la sicurezza dei passeggeri è la priorità assoluta.

I vantaggi offerti includono viaggi scontati su oltre 250 destinazioni, un modello di turni 5/3, bonus illimitati sulle vendite, uniforme gratuita e retribuzione leader del settore. Non solo un lavoro: un’esperienza che permette di scoprire nuove città, culture e persone, immersi nella rete internazionale della compagnia.

Per candidarsi è necessario avere il diritto di vivere e lavorare nell’UE, capacità di nuotare 25 metri, altezza compresa tra 157 e 188 centimetri, buona conoscenza dell’inglese e predisposizione a lavorare su turni. Ryanair cerca persone esterne, socievoli e pronte a mettersi in gioco, con passione per i viaggi e il contatto umano.