Regionali Toscana 2025, Marco Nati: “Tomasi vera alternativa a Giani”

PISA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre: Marco Nati, già candidato sindaco a Rosignano Marittimo, è candidato Consiglio regionale nella circoscrizione di Pisa con la lista civica ‘É ora – Tomasi presidente’.

Lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato presidente centrodestra Regione Toscana.

Marco Nati, laureato in scienze economiche e bancarie presso l’Università di Siena, è dirigente in un importante istituto bancario. Componente segreteria provinciale Fabi in provincia di Livorno, socio Acli e presidente circolo Lustignano, Nati si rimette in gioco a sostegno di Alessandro Tomasi.

Nati: “Mi sono rimesso in gioco perché ritengo Tomasi una persona molto competente e al momento poteva essere l’unica alternativa a Giani. Inoltre molti interrogativi avvolgono la Val di Cecina sia in tema di viabilità, servizi (connessione Internet non efficiente per i tempi correnti) e trasporto pubblico locale. Interrogativi che mi hanno costretto a rimettermi in gioco per la mia terra, per i miei concittadini nonostante questa zona produca più di un terzo dell’energia elettrica della Toscana. In parole povere non c’è un ritorno in termini di servizi per quanto la zona produce”.