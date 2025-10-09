24 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Regionali Toscana 2025, Marco Nati: “Tomasi vera alternativa a Giani”

Marco Nati, già candidato sindaco Rosignano Marittimo, è candidato circoscrizione Pisa Consiglio regionale Toscana con lista civica 'E' ora - Tomasi presidente'. "Mi sono rimesso in gioco perché ritengo Alessandro Tomasi molto competente. Val di Cecina al centro"

CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025, Marco Nati:
Nella foto, Marco Nati con Alessandro Tomasi (Foto Fb Marco Nati)
PISA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre: Marco Nati, già candidato sindaco a Rosignano Marittimo, è candidato Consiglio regionale nella circoscrizione di Pisa con la lista civica ‘É ora – Tomasi presidente’.

Lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato presidente centrodestra Regione Toscana.

Marco Nati, laureato in scienze economiche e bancarie presso l’Università di Siena, è dirigente in un importante istituto bancario. Componente segreteria provinciale Fabi in provincia di Livorno, socio Acli e presidente circolo Lustignano, Nati si rimette in gioco a sostegno di Alessandro Tomasi.

Nati: “Mi sono rimesso in gioco perché ritengo Tomasi una persona molto competente e al momento poteva essere l’unica alternativa a Giani. Inoltre molti interrogativi avvolgono la Val di Cecina sia in tema di viabilità, servizi (connessione Internet non efficiente per i tempi correnti) e trasporto pubblico locale. Interrogativi che mi hanno costretto a rimettermi in gioco per la mia terra, per i miei concittadini nonostante questa zona produca più di un terzo dell’energia elettrica della Toscana. In parole povere non c’è un ritorno in termini di servizi per quanto la zona produce”.

