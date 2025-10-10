Mazzeo: “La Toscana non sarà mai con Vannacci, e non perché lo decide un singolo o una parte, ma perché lui non conosce questa gente e non riconosce la sua misura, non vede la dignità e la tenacia che tiene insieme differenze e ambizioni, e soprattutto ignora che questa regione è da secoli un esempio da cui imparare e non una cavia su cui sperimentare l’attecchimento delle erbacce del bullismo e della violenza travestita da ironia”.