Mazzeo: “La Toscana non sarà mai con Vannacci, e non perché lo decide un singolo o una parte, ma perché lui non conosce questa gente e non riconosce la sua misura, non vede la dignità e la tenacia che tiene insieme differenze e ambizioni, e soprattutto ignora che questa regione è da secoli un esempio da cui imparare e non una cavia su cui sperimentare l’attecchimento delle erbacce del bullismo e della violenza travestita da ironia”.
E sottolinea il lavoro svolto: “Una delle norme di cui sono più orgoglioso è il fine vita. La legge regionale per tutelare i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali. Asili nido gratis. Interventi per la resilienza idrica, progetti per la transizione ecologica, sviluppo delle energie rinnovabili. Percorso ‘Toscana 2050’ con progetti di innovazione, startup e dialogo tra imprese e università”.