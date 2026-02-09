Sciolte le riserve: Dario Rollo sarà candidato a sindaco di Cascina

CASCINA – Dario Rollo scioglie le riserve e lancia ufficialmente la sua sfida per la poltrona più alta del Comune di Cascina. Con un messaggio diretto ai cittadini, l’ex sindaco reggente annuncia la propria candidatura a sindaco, definendola una scelta di “senso del dovere” maturata dopo anni spesi tra i banchi della giunta e del consiglio comunale. Una mossa che non sorprende gli addetti ai lavori, ma che ridisegna i pesi politici nel comune pisano, puntando tutto su un mix di esperienza amministrativa e forte impronta civica.

Rollo, che negli ultimi dieci anni ha ricoperto ruoli chiave come assessore, vicesindaco e primo cittadino facente funzioni, punta a distinguersi dai toni della propaganda elettorale tradizionale. Nel suo manifesto programmatico non ci sono slogan a effetto, ma il richiamo a un metodo di governo basato sulla concretezza: conti in ordine, servizi efficienti e una programmazione di lavori pubblici che risponda alle reali necessità della comunità. Un profilo da “amministratore-cittadino” che intende trasformare la conoscenza della macchina comunale nel suo principale punto di forza, sottolineando come la responsabilità delle scelte debba sempre prevalere sugli annunci.

La candidatura di Rollo incassa il sostegno ufficiale di Libertà è Democrazia a ogni livello, dal nazionale al locale, ma trova la sua gamba territoriale nella lista Valori e Impegno Civico. È proprio questa impostazione indipendente e radicata a Cascina il pilastro su cui l’ex sindaco vuole costruire il proprio consenso, presentandosi come “un’alternativa capace di dialogare con i partiti pur mantenendo una forte autonomia decisionale”.

La partita per Cascina entra così nel vivo, con Rollo che si propone come il “garante di un futuro costruito sulla trasparenza e sulla disponibilità al confronto”, invitando i cittadini a scegliere la competenza tecnica unita alla passione politica.