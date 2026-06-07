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Dramma a Peccioli: si accascia e muore durante una gara podistica

Nonostante i tempestivi e ripetuti tentativi di rianimazione cardio-polmonare messi in atto dall'équipe medica non c'è stato nulla da fare

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REDAZIONE
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Dramma a Peccioli: si accascia e muore durante una gara podistica (foto FB Misericordia di Peccioli)
1 ' di lettura

PECCIOLI – Un dramma improvviso ha sconvolto una serata di sport nella provincia pisana poco prima delle 21. Una tragedia si è consumata a Montecchio, nel territorio comunale di Peccioli, dove un uomo è stato colto da un arresto cardiaco fulminante mentre stava partecipando alla gara podistica La notte dei giganti.

I soccorsi sono scattati immediatamente non appena l’atleta si è accasciato al suolo. Sul posto sono fiondati i sanitari dell’ambulanza infermieristica di Peccioli e l’automedica di Pontedera. Nonostante i tempestivi e ripetuti tentativi di rianimazione cardio-polmonare messi in atto dall’équipe medica per strapparlo alla morte, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per identificare la salma e raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire i drammatici istanti del malore fatale.

Cordoglio dal Comune di Peccioli: “L’amministrazione comunale di Peccioli esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della persona che ieri si trovava nel nostro territorio insieme ai propri cari. Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità pecciolese”.

© Riproduzione riservata

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