Beffa finale per il Pisa: Skorupski para tutto, Odgaard regala il successo al Bologna

PISA – Il Pisa esce sconfitto di misura al termine di una gara generosa e condotta per larghi tratti, decisa solamente nelle battute conclusive. Nonostante un’ottima prestazione corale e le numerose occasioni create per sbloccare il risultato, la formazione nerazzurra cede al cospetto di un Bologna cinico, salvato a più riprese dagli interventi decisivi del proprio estremo difensore e capace di capitalizzare l’episodio decisivo a un minuto dal novantesimo.

L’approccio dei padroni di casa è arrembante. I toscani si rendono subito pericolosi con una conclusione dalla distanza di Marin, che colpisce in pieno volto Vitik, costringendo il difensore rossoblù al cambio forzato. La pressione nerazzurra prosegue con un traversone insidioso, sul quale Skorupski è provvidenziale nell’anticipare Moreo in uscita. Il Bologna, tuttavia, non resta a guardare: prima Nicolas si fa trovare pronto su un pallone velenoso di Cambiaghi, poi, al 23′, Castro spreca la prima grande opportunità svirgolando la conclusione a tu per tu con il portiere. Lo stesso attaccante ospite si rende nuovamente protagonista poco dopo, colpendo in pieno il palo con un ottimo movimento a tagliare l’intera linea difensiva locale. Da segnalare per il Pisa anche una traversa colpita da Caracciolo, vanificata però da un precedente fischio arbitrale.

Nella ripresa, il copione tattico non muta e il Pisa riparte con grande intensità. Un contropiede innescato da Aebischer per Leris viene disinnescato dall’uscita tempestiva coi piedi di Skorupski, che successivamente fa buona guardia anche su un traversone tagliato di Marin. Il momento di massimo sforzo dei padroni di casa si registra al 60′, quando Moreo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si vede negare la gioia del gol da una parata prodigiosa dell’estremo difensore polacco.

Gli ospiti provano ad alleggerire la pressione con una doppia chance imprecisa sull’asse Castro-Cambiaghi, ma è ancora il Pisa a sfiorare il meritato vantaggio. Una pregevole triangolazione tra Stojlkovic, Moreo e Piccinini porta quest’ultimo alla conclusione, trovando l’ennesima risposta in corner del portiere avversario. Sugli sviluppi di una rimessa laterale successiva, è invece Zortea a salvare sulla linea di porta un colpo di testa a botta sicura di Stojlkovic. Proprio quando il pareggio a reti bianche sembra ormai l’epilogo più logico, all’89’ arriva la doccia fredda per i toscani: Odgaard estrae dal cilindro un bellissimo tiro dalla distanza che supera Nicolas, regalando il successo al Bologna e lasciando il Pisa con il rammarico di non aver concretizzato l’ottima mole di gioco prodotta.

Il tabellino

PISA (3-5-2) Nicolas; Calabresi (70’ Canestrelli), Caracciolo (90’ Iling Jr), Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt (70’ Piccinini), Angori (63’ Cuadrado); Moreo, Durosinmi (63’ Stojlkovic). All. Hiljemark.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (74’ De Silvestri), Lucumi, Vitik (21’ Casale), Zortea; Moro, Freuler, Sohm (63’ Odgaard); Bernardeschi (63’ Orsolini), Castro, Cambiaghi (74’ Rowe). All. Italiano.

RETI: 90′ Odgaard (B).

NOTE: Ammoniti: Freuler (B), Lucumi (B).