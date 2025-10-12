Ascoli devastante al Del Duca: 5-0 al Pontedera, una prova di forza totale

Getting your Trinity Audio player ready...

ASCOLI – L’Ascoli non lascia scampo al Pontedera e conquista una vittoria schiacciante per 5-0 davanti ai propri tifosi. Un pomeriggio perfetto al “Del Duca”, sold out con oltre diecimila spettatori, che hanno spinto la squadra verso un successo netto e mai in discussione.

Fin dai primi minuti l’Ascoli impone ritmo e qualità. Dopo un paio di occasioni mancate, il match si sblocca al 31’ con una magistrale punizione di Rizzo Pinna, che infila Biagini con un destro preciso e potente.

Poco dopo, al 36’, arriva il raddoppio: Simone D’Uffizi si libera al limite dell’area e trova l’angolino con una conclusione perfetta. È il 2-0 che fotografa la superiorità dei padroni di casa.

Il Pontedera prova a reagire con qualche iniziativa di Vitali, ma fatica a superare la metà campo. La squadra granata, in affanno, si affida a spunti individuali senza riuscire a creare vere occasioni. Il primo tempo si chiude con un vantaggio meritato e gioco completamente in mano all’Ascoli.

Nel secondo tempo la musica non cambia. Al 53’, Tommaso Milanese cala il tris dopo una doppia conclusione: il primo tiro viene respinto, ma il secondo termina in rete scatenando la festa del pubblico.

Dieci minuti dopo, al 65’, ancora D’Uffizi sigla la doppietta personale su assist di Silipo, portando il risultato sul 4-0.

Nel finale, c’è spazio anche per la “manita”: all’85’, Corazza realizza dal dischetto dopo un fallo in area di Corradini su Ovizach. Biagini intuisce, ma non basta: 5-0 e applausi a scena aperta.

Nonostante i numerosi cambi, il Pontedera non trova mai continuità né equilibrio. La squadra toscana appare sottotono e disorientata, incapace di arginare la spinta offensiva bianconera.

Oltre al risultato, resta l’immagine di un’Ascoli concentrata, matura e consapevole della propria forza, spinta da un pubblico straordinario. Per il Pontedera, invece, una serata da dimenticare: troppo spazio concesso, troppi errori difensivi e poca incisività in avanti.

Una “manita” che pesa e lancia un segnale forte al campionato: l’Ascoli c’è, e sembra intenzionato a restarci a lungo.

Il tabellino

Ascoli – Pontedera 5-0

ASCOLI

(4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (74′ Corradini), Damiani; Silipo (67′ Palazzino), Rizzo Pinna (74′ Ndoj), D’Uffizi (68′ Oviszach); Gori (77′ Corazza). All. Agostinone.

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona (74′ Paolieri); Perretta, Manfredonia (82′ Milazzo), Faggi, Bassanini; Scaccabarozzi (59′ Nabian); Ianesi (46′ Andolfi), Vitali (74′ Tarantino). All. Menichini

RETI: 31′ Rizzo Pinna, 36′ D’Uffizi, 53′ Milanese, 65′ D’Uffizi, 84′ Corazza.

NOTE: Ammoniti: Ianesi (P), Vona (P), Manfredonia (P), Pretato (P).