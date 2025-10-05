Bologna travolgente: 4-0 al Pisa, poker e dominio totale al Dall’Ara

Getting your Trinity Audio player ready...

BOLOGNA – Il Bologna schiaccia il Pisa con una prestazione autoritaria e chiude il match con un netto 4-0. A segno Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard, in una gara che ha avuto poca storia dopo il rosso a Touré nel primo tempo.

Il Pisa parte con coraggio ma sbatte subito contro la solidità rossoblù. Dopo un paio di tentativi da entrambe le parti, è il Bologna a sbloccare il match al 24’: Cambiaghi finalizza una splendida azione corale avviata da Orsolini e Dallinga, portando i suoi in vantaggio.

I toscani provano a reagire con qualche incursione di Tramoni e Nzola, ma la squadra di Italiano resta padrona del campo. Al 36’ arriva l’episodio che cambia la partita: Touré ferma irregolarmente Cambiaghi lanciato a rete e viene espulso per fallo da ultimo uomo.

Dal calcio di punizione successivo nasce il raddoppio: Moro calcia con precisione e sorprende Semper, firmando il 2-0.

Passano pochi minuti e al 40’ arriva anche il tris: lunga rimessa di Miranda, Cambiaghi serve Orsolini che, tutto solo, deve solo appoggiare in rete.

Prima dell’intervallo, Orsolini colpisce anche un palo clamoroso, sfiorando la doppietta personale. Il primo tempo si chiude con un eloquente 3-0 e un Pisa in dieci uomini, incapace di reagire.

La ripresa si apre con diversi cambi su entrambi i fronti. Italiano inserisce Bernardeschi, mentre Gilardino prova a riorganizzare la squadra con Meister e Angori, ma la musica non cambia.

Al 53’, arriva il poker firmato da Odgaard: il danese riceve da Dallinga, si accentra e calcia di sinistro. La deviazione di Caracciolo spiazza Semper e fa esplodere il “Dall’Ara”.

Da quel momento in poi, il Bologna controlla con sicurezza e sfiora più volte il quinto gol. Rowe e Fabbian vanno vicinissimi al bersaglio, ma la mira non li assiste. Il Pisa, stremato e in inferiorità, si limita a contenere.

Negli ultimi minuti, Dominguez e Pobega entrano per gestire il possesso, mentre i toscani provano qualche timido affondo con Bernardeschi e Cuadrado, senza esito.

Il triplice fischio arriva senza recupero. Finisce 4-0, con un Bologna dominante in ogni fase di gioco.

Il tabellino

Bologna – Pisa 4-0

BOLOGNA (4-2-3-1)

: Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro (72’ Pobega); Orsolini (46’ Bernardeschi), Odgaard (56’ Fabbian), Cambiaghi (56’ Rowe); Dallinga (75’ Dominguez). All. Italiano.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (46’ Angori); Toure (77’Calabresi), Akinsanmiro, Marin, Vural (63’ Cuadrado), Leris; Tramoni (46’ Meister), Nzola (77’ Buffon). All. Gilardino.

RETI: 24’ Cambiaghi, 37’ Moro, 40’ Orsolini, 53’ Odgaard.

NOTE: Ammonizioni: Cuadrado (P). Espulsioni: Toure (P)