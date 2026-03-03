Braglia sprona il Pontedera: “Valiamo più dell’attuale classifica, ora trasformiamo le prestazioni in punti”

PONTEDERA – Il campionato di serie C si appresta a vivere un nuovo snodo cruciale per le formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere. Alla vigilia dell’incontro casalingo che vedrà il Pontedera ospitare la Juventus Next Gen, l’ambiente granata si concentra sugli obiettivi a breve e lungo termine. A tracciare il bilancio dell’attuale stato di forma della squadra e a delineare le strategie per l’imminente impegno ufficiale è intervenuto l’allenatore della prima squadra, mister Braglia.

Valutando il percorso intrapreso nelle ultime settimane e le insidie tecniche della prossima gara, la guida tecnica ha espresso considerazioni decise:

“Dal momento del mio insediamento sulla panchina ho potuto osservare tre prove oggettivamente positive da parte dell’organico. Di questo va reso onore ai calciatori, i quali si stanno prodigando al massimo per accorciare le distanze dalle formazioni che attualmente ci precedono”, ha dichiarato il tecnico, focalizzando poi l’attenzione sulla caratura dei prossimi rivali. “Ci prepariamo a fronteggiare una compagine dotata di un notevole tasso qualitativo, all’interno della quale militano profili destinati a calcare i campi della Serie A. Qualora venga concesso loro il controllo delle geometrie e del palleggio, rischiano di metterci in seria difficoltà. Per farvi fronte, ci verranno richieste un’attenzione massimale, grande determinazione agonistica e una forte propensione al sacrificio fisico”.

Soffermandosi successivamente sull’importanza degli incontri disputati davanti al proprio pubblico e sulla necessità di muovere la graduatoria, Braglia ha ribadito la linea programmatica della società:

“Ai fini del raggiungimento della salvezza, risulterà di fondamentale importanza capitalizzare al meglio le sfide casalinghe. Nel corso delle ultime tre uscite, il gruppo ha ampiamente dimostrato sul terreno di gioco di valere molto più dell’attuale piazzamento in classifica», ha concluso l’allenatore. «L’imperativo odierno è dunque quello di consolidare le ottime sensazioni trasmesse finora, tramutandole in modo definitivo in risultati concreti e tangibili”.