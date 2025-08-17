Portieri protagonisti: a Cesena il Pisa passa il turno di Coppa ai rigori

Getting your Trinity Audio player ready...

CESENA – Il Pisa festeggia il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia dopo un match intenso al Manuzzi. A decidere la sfida contro il Cesena sono stati i calci di rigore, con Nzola che ha spiazzato Klinsmann regalando ai nerazzurri la qualificazione.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il Cesena più intraprendente. I bianconeri ci provano con Bastoni e Shpendi, ma senza fortuna. Nella ripresa i romagnoli aumentano la pressione: una traversa di Blesa fa tremare il Pisa, mentre Nzola spreca clamorosamente di testa sotto porta. Nel finale l’espulsione di Calabresi lascia i toscani in dieci, ma il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.

Dal dischetto è stata un’altalena di emozioni. Semper si è trasformato nell’eroe della serata, neutralizzando ben quattro conclusioni (Diao, Bastoni, Arrigoni e Adamo). Non è stato da meno Klinsmann, che ha tenuto vive le speranze del Cesena parando i tentativi di Canestrelli e Leris.

Dopo gli errori di Touré e Diao, la sfida si è accesa con le reti di Shpendi e Cuadrado. Poi è arrivato il momento decisivo: Nzola, glaciale dal dischetto, ha spiazzato Klinsmann e regalato al Pisa il passaggio al turno successivo.

Il Cesena esce a testa alta dopo una gara giocata con intensità, ma a sorridere è il Pisa di Gilardino, che ora affronterà la vincente tra Torino e Modena.

Il tabellino

Cesena – Pisa 1-2 dcr (0-0)

CESENA: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (79′ Piacentini); Ciervo (83′ Arrigoni), Bisoli (71′ Francesconi), Berti (83′ Adamo), Bastoni, Frabotta; Shpendi, Blesa (71′ Diao). A disposizione: Siano, Guidi, Magni, Celia, Zamagn, Tosku. Allenatore: Mignani

PISA: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer (83′ Hojholt), Marin (72′ Akinsanmiro), Angori (83′ Leris); Tramoni (72′ Cuadrado), Moreo (72′ Nzola); Lind. A disposizione: Scuffet, Andrade, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Casarosa, Mbambi, Durmush. Allenatore: Gilardino

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

SEQUENZA RIGORI: Diao parato, Cuadrado gol, Shpendi gol, Touré alto, Adamo parato, Leris parato, Ciofi parato, Canestrelli parato, Bastoni parato, Nzola gol

NOTE: Ammoniti Zaro, Marin, Tramoni, Francesconi, Nzola. Espulso Calabresi per doppia ammonizione