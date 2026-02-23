Il derby è della Fiorentina: Kean colpisce, il Pisa ci prova ma sbatte sul muro viola

FIRENZE – Il derby toscano si tinge di viola. La Fiorentina supera il Pisa per 1-0 al termine di una gara equilibrata, decisa dal cinismo nei momenti chiave della prima frazione di gioco. La formazione gigliata ha capitalizzato al meglio l’ottima mole di gioco prodotta in avvio, gestendo poi con pragmatismo e solidità difensiva i tentativi di rimonta di una compagine nerazzurra generosa, ma imprecisa in fase di finalizzazione.

L’approccio dei padroni di casa è arrembante e mirato ad aggirare la difesa schierata attraverso conclusioni dalla distanza. Dopo i tentativi iniziali di Kean e Ndour, la pressione si concretizza al 13′: Moise Kean, servito a centro area, incrocia un preciso rasoterra di destro che si insacca nell’angolino basso, sbloccando il match. Il Pisa, contratto e spesso imbrigliato nella trappola del fuorigioco, fatica a costruire occasioni nitide. L’unico squillo è una sortita di Loyola respinta dalla difesa, in un primo tempo che vede gli ospiti costretti al fallo tattico, come testimonia l’ammonizione comminata ad Antonio Caracciolo.

Nella ripresa, il Pisa prova a invertire l’inerzia con una tripla sostituzione, inserendo Meister, Durosinmi e Aebischer. La manovra ospite si sviluppa prevalentemente sulle corsie esterne con Cuadrado e Loyola, ma i centrali gigliati disinnescano sistematicamente i traversoni. Le occasioni più nitide per il pareggio nerazzurro nascono così da palla inattiva, con Caracciolo che per due volte, al 55′ e all’85’, non riesce a inquadrare lo specchio della porta di testa. Il nervosismo in campo cresce, portando ai cartellini gialli per Dodô (simulazione) e Marius Marin.

Per blindare il risultato, la panchina viola inserisce forze fresche (Solomon, Piccoli e Fabbian) mantenendo alta l’allerta. La Fiorentina sfiora il raddoppio esaltando i riflessi del portiere Nícolas sulle conclusioni da fuori di Nicolò Fagioli, per poi sfruttare gli spazi in contropiede nel concitato finale. Nonostante l’ultimo forcing del Pisa e il tentativo di Cuadrado all’80’, le ripartenze di Parisi e Ndour all’87’ certificano il controllo dei padroni di casa, che chiudono la gara portando a casa una vittoria di misura fondamentale.

Il tabellino

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo (77’ Comuzzo), Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli (88′ Fabbian); Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon (77’ Fazzini); Kean (85’ Piccoli). All. Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure (68’ Cuadrado), Marin, Loyola (46’ Aebischer), Angori; Moreo (76’ Piccinini), Iling Jr (46’ Meister); Stojlkovic (46’ Durosinmi). All. Hjliemark.

RETI: 13’ Kean (F).

NOTE: Ammoniti: Caracciolo (P), Dodo (F), Marin (P), Cuadrado (P). Fabbian (F), Fazzini (F).