Il Pisa regge un tempo, poi crolla a Torino: la Juventus cala il poker

TORINO – La trasferta in terra piemontese si chiude con un passivo severo per il Pisa, sconfitto per 4-0 dalla Juventus. Al termine di un incontro caratterizzato da due frazioni di gioco diametralmente opposte, la formazione guidata da mister Hiljemark deve arrendersi alla superiorità tecnica e al cinismo dei padroni di casa, emersi prepotentemente nel secondo tempo fino a vanificare quanto di buono costruito dai toscani nei primi quarantacinque minuti.

L’approccio alla gara dei nerazzurri è infatti convincente e autoritario. Nelle battute iniziali, un colpo di testa a botta sicura di Moreo esalta i riflessi di Perin, autore di un intervento prodigioso che nega il vantaggio agli ospiti. La reazione della squadra di mister Spalletti si affida prevalentemente a iniziative dalla lunga distanza, con le conclusioni imprecise di Thuram, Yildiz e Locatelli che terminano alte sopra la traversa. Il brivido maggiore per il Pisa arriva al 19′, quando un pallone sanguinoso perso da Hojholt a centrocampo innesca un contropiede orchestrato da Yildiz per David: provvidenziale, in questa circostanza, la tempestiva scivolata di Caracciolo a sventare il pericolo. La prima frazione si chiude così a reti bianche, premiando l’organizzazione tattica di un Pisa capace di limitare le sortite avversarie.

Il copione del match muta radicalmente all’inizio della ripresa. La Juventus alza il baricentro e, dopo aver testato la retroguardia toscana ancora con Yildiz, sblocca il risultato al 54′: uno scambio tra Conceicao e lo stesso Yildiz libera quest’ultimo per un cross che taglia l’intera area, trovando l’inserimento puntuale di Cambiaso per il colpo di testa dell’1-0. Il gol disorienta il Pisa e accende i bianconeri. Al 66′, Locatelli scaglia un tiro dal cuore dell’area di rigore che si infrange sul palo; sulla respinta il più lesto è Thuram, che ribadisce in rete firmando il raddoppio.

Sotto di due reti, la compagine nerazzurra fatica a riorganizzarsi e commette leggerezze fatali in fase di impostazione. Dopo un rischio corso dall’estremo difensore Nicolas in costruzione dal basso su pressione di Conceicao, un nuovo pallone perso a centrocampo dal subentrato Loyola al 76′ innesca una rapida transizione: è ancora Conceicao a rifinire per Yildiz, che fulmina il portiere toscano per il 3-0. Nonostante i cambi operati dalla panchina per ridare ossigeno alla squadra, l’inerzia resta saldamente nelle mani dei padroni di casa, che sfiorano l’ulteriore marcatura all’86’ con un tiro a giro di Cambiaso di poco a lato.

Il sigillo definitivo sulla partita arriva nel pieno del recupero, al 93′. Un’illuminante palla in profondità di Locatelli premia lo scatto di Boga, che salta Nicolas in uscita con un preciso dribbling e deposita in rete il pallone del 4-0 finale. Per il Pisa matura così un passivo molto pesante che punisce severamente le disattenzioni e i cali di concentrazione della ripresa, spegnendo le illusioni coltivate al termine di un primo tempo giocato con personalità.

Il tabellino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (46′ Kelly), Cambiaso; Thuram (76′ Koopmainers), Locatelli; Conceicao (76′ Miretti), McKennie, Yildiz (82′ Kostic); David (46′ Boga). All. Spalletti.

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Calabresi (76’Stojlkovic); Leris (60′ Cuadrado), Hojholt (60′ Loyola), Aebischer, Marin (6′ Piccinini), Angori; Moreo, Durosinmi (76′ Iling Jr). All. Hilijemark.

RETI: 54′ Cambiaso (J), 66′ Thuram (J), 76′ Yildiz (J), 90’+3′ Boga.

NOTE: Ammoniti: Marin (P), Leris (P), Caracciolo (P), Bremer (J).