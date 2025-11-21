L’anticipo Bra – Pontedera apre il weekend del calcio toscano

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Si apre con l’anticipo di serie C Bra – Pontedera, stasera (21 novembre) alle 20,30 il weekend del calcio toscano.

A presentare il match alla vigilia è l’allenatore Leonardo Menichini: “È una partita dai punti in palio pesanti. Credo sia presto per guardare la classifica, ma è chiaro che al momento si tratta di uno scontro diretto. Dobbiamo assolutamente tenere alta l’attenzione e la concentrazione, sapendo di affrontare un avversario che secondo me ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Il Bra è una squadra che ha un’identità precisa e, ad esempio, ha messo in difficoltà una corazzata come l’Arezzo nell’ultimo turno”.

“Per noi – commenta il mister – la vittoria contro la Pianese è stata importante, ma appartiene al passato. Siamo focalizzati esclusivamente sulla partita di domani. C’è bisogno di una prestazione massimale da parte di tutti, altrimenti rischiamo guai”.