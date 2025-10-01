Pisa, infortunio serie per Tomas Esteves. Meno grave la lesione all’adduttore di Aebischer

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Brutte notizie dall’infermeria del Pisa per mister Alberto Gilardino.

Lo staff medico del Pisa Sporting Club ha infatti completato gli esami diagnostici per i calciatori Tomas Esteves e Michel Aebischer, infortunatisi rispettivamente nel corso di una seduta di allenamento, e nei primi minuti del secondo tempo della gara con la Fiorentina.

Più grave la situazione per Tomas Esteves: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro. Per Michel Aebischer, invece, si tratta di una lesione moderata all’adduttore destro.

Entrambi hanno già avviato i programmi di recupero individuali.

I nerazzurri sono ancora in cerca della prima vittoria dopo il ritorno in serie A. Domenica (5 ottobre) alle 15 c’è la trasferta a Bologna.