Pisa, infortunio serie per Tomas Esteves. Meno grave la lesione all’adduttore di Aebischer

Brutte notizie per il tecnico, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, dall'infermeria. Domenica trasferta a Bologna

REDAZIONE
REDAZIONE
Gilardino
Foto di: Youtube / Pisa Sporting Club
PISA – Brutte notizie dall’infermeria del Pisa per mister Alberto Gilardino.

Lo staff medico del Pisa Sporting Club ha infatti completato gli esami diagnostici per i calciatori Tomas Esteves e Michel Aebischer, infortunatisi rispettivamente nel corso di una seduta di allenamento, e nei primi minuti del secondo tempo della gara con la Fiorentina.

Più grave la situazione per Tomas Esteves: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro. Per Michel Aebischer, invece, si tratta di una lesione moderata all’adduttore destro.

Entrambi hanno già avviato i programmi di recupero individuali.

I nerazzurri sono ancora in cerca della prima vittoria dopo il ritorno in serie A. Domenica (5 ottobre) alle 15 c’è la trasferta a Bologna.

© Riproduzione riservata

