Pisa sul trono più alto del beach soccer: battuta Catania in finale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Lenergy Pisa alza al cielo il tricolore del beach soccer italiano Figc-Lega Nazionale Dilettanti al termine di una splendida ed emozionante sfida con la Domusbet.tv Catania superata per 2-1.

A Cirò Marina alla Puntocuore Beach Arena, si è disputata, davanti a centinaia di appassionati, la finale scudetto della Serie A Q8 che ha chiuso una stagione esaltante iniziata ad Alghero proseguita con le tappe di Terracina (doppio appuntamento), San Benedetto del Tronto (evento extralarge), Castellammare di Stabia, Tirrenia e quindi tutte le finali di Cirò Marina.

Lo scudetto del beach soccer ufficiale è stato assegnato al termine di una tre giorni spettacolare, iniziata il 7 agosto con le migliori sette squadre della Poule Scudetto e la prima classificata della Promozione impegnate negli scontri diretti in quarti, semifinali e finali.

Partita molto tattica decisa da tre gol segnati tutti nel secondo tempo. Nel giro di un minuto Pisa e Catania si sono scambiati due colpi con i brasiliani Datinha e Allison. Al tramonto del tempo il nazionale azzurro Bertacca ha trovato l’angolo giusto con un diagonale forte e preciso. Nell’ultima frazione i neroazzurri hanno controllato l’assalto degli etnei grazie alle parate del nazionale italiano Casapieri.

Pisa vendica ‘sportivamente’ la finale scudetto persa nella scorsa stagione proprio con il club dell’elefantino conquistando così il terzo scudetto dopo quelli del 2021 e 2022. I nerazzurri cresciuti molto nelle ultime stagioni hanno giocato la loro quarta finale tricolore degli ultimi cinque anni.

La settima sfida per un titolo tra le due corazzate è andata al Pisa. Domusbet.tv Catania può consolarsi con la Supercoppa che l’ha confermata come la squadra più titolata d’Italia (17 trofei).