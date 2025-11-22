Pontedera, con il Bra una sconfitta con polemica

Getting your Trinity Audio player ready...

Bra – Pontedera 2-0BRA

: Renzetti, Sganzerla, Di Biase (39′st La Marca), Pautassi (10′st Rottensteiner), Lionetti, Fiordaliso (1′st Cannistrà), Maressa, De Santis, Cucciniello (27′st Lia), Brambilla, Baldini (39′st Dimatteo). A disp: Franzini, Menicucci, Sinani, Morleo, Campedelli, Rabuffi, Gaglioti, Chiabotto, Chianese. All.: Nisticò.

PONTEDERA: Biagini, Milazzo (20′ st Bucancil), Corradini (20′ st Vona), Migliardi, Ladinetti, Ianesi, Manfredonia (41′ st Pietrelli), Vitali, Perretta, Cerretti (20′ st Bassanini), Battimelli (1′ st Tarantino). A disp: Vannucchi, Strada, Gueye, Scaccabarozzi, Paolieri, Pretato, Tempre, Coviello. All.: Menichini.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini (Di Curzio di Civitavecchia ed El Hamdaoui di Novi Ligure; quarto ufficiale: Gauzolino di Torino; operatore Fvs: Pignatelli di Viareggio).

RETI: 9′pt Di Biase, 48′st Dimatteo

NOTE: Ammoniti Sganzerla, Cucciniello, Maressa, Rottensteine, Vitali. Espulsi dalla panchina Vaudagna, Menicucci e Lisuzzo.

BRA – Una brutta prestazione a Sestri Levante con il Bra interrompe l’entusiasmo del Pontedera reduce dal successo nel derby con la Pianese. Con un gol a inizio e fine partita la gara è dei piemontesi.

La cronaca. Ladinetti conclude alto di poco al quinto di gioco, ma è 1-0 Bra al 9′: Baldini illumina Lionetti che calcia di sinistro da dentro l’area, Biagini para ma sulla ribattuta è un vero rapace Di Biase che gonfia la rete. I padroni di casa controllano, gestiscono e vanno a riposo con il prezioso vantaggio in tasca.

A inizio ripresa dopo 10 minuti e il capitano Pautassi deve abbandonare la contesa per un infortunio al ginocchio. L’arbitro assegna un penalty al Pontedera al 21esimo, per un tocco di gomito di Maressa in mischia (confermato dopo l’Fvs chiesto dai braidesi): Renzetti con la mano di richiamo, sulla sua sinistra, respinge la palla calciata da Ladinetti. Si giunge ai 7 di recupero con il raddoppio realizzato grazie alla discesa di De Santis e al diagonale di Dimatteo (alla prima rete stagionale): 2-0 confermato al 48esimo dopo un controllo arbitrale, per un secondo pallone entrato a inizio azione.

Il Pontedera prova a riaprirla (mischia davanti a Renzetti e Fvs richiesto per una presunta trattenuta nei 16 metri non ravvisata), ma tutto scorre fino al 14esimo minuto di recupero e arriva il fischio che vale i tre punti per il Bra.

“È stata una brutta partita – commenta mister Menichini a fine match . Abbiamo avuto il torto di andare in svantaggio, poi in pratica non si è più giocato. Nel secondo tempo il tempo di gioco effettivo è stato bassissimo, una partita ‘sporca’ continuamente spezzettata e culminata nel pallone buttato in campo dalla panchina avversaria prima del secondo gol. Questo, sinceramente, non è stato un bello spot per il calcio. È stato un gesto di non lealtà sportiva. Da parte nostra non abbiamo giocato all’altezza delle nostre possibilità. Una volta sotto è diventato difficile recuperare, poi c’è stato l’episodio del rigore sbagliato ma non colpevolizzo nessuno perché i rigori li sbaglia chi li tira. Dobbiamo essere più furbi, più scaltri, capire che la categoria è questa e non si può subire gol dopo dieci minuti. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al Carpi. Dobbiamo cancellare questa sconfitta e ripartire. Resta l’amarezza per un risultato che a mio avviso non è giusto”.