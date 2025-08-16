36.3 C
Pontedera, domenica di Coppa a Perugia. Menichini: “Questo gruppo può crescere molto”

Il tecnico: "Andiamo sul campo di un'ottima squadra, con l'obiettivo di passare il turno dopo un precampionato positivo"

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Pontedera, domenica di Coppa a Perugia. Menichini: "Questo gruppo può crescere molto" (foto ufficio stampa)
PONTEDERA – Sarà il Pontedera domani (17 agosto) a chiudere la serie di gare di Coppa Italia di serie C per il primo turno fra le toscane.

Si gioca domani (17 agosto) alle 18 contro il Perugia.

Queste le parole di mister Leonardo Menichini in vista del match di esordio della stagione: “Arriviamo bene a questa prima partita. Il pre campionato è stato positivo, ho visto grande lavoro e sacrificio da parte dei ragazzi. Non siamo ancora al top ed è normale a questo punto della stagione, ma ritengo che questo gruppo può crescere molto e dobbiamo farlo in fretta perché gli avversari non ci aspettano. Andiamo a Perugia, sul campo di un’ottima squadra, con l’obiettivo di passare il turno“.

