Pontedera mai domo riacciuffa due volte la Ternana: ma il punto serve a poco

Pontedera – Ternana 2-2

PONTEDERA: Saracco; Sapola, Piana, Mbambi (38’ st Cerretti); Leo, Faggi, Emmanuello (6’ st Caponi), Wagner (1’ st Raychev), Sy (15’ st Paolieri); Vitali (1’ st Yeboah), Buffon. A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Manfredonia, Pietrelli, Lugano, Nabian, Beghetto, Fancelli. All. Miftah (Banchieri squalificato).

TERNANA: D’Alterio; Maestrelli, Meccariello, Martella (41’ st Ferrante); Donati, Majer, Vallocchia, Ndrecka; Garetto (17’ sy Mc Jannet); Pettinari (41’ st Aramu), Dubickas (27’ st Leonardi). A disp: Morlupo, Delibra, Kurti, Pagliari, Trippi, Kerrigan, Panico, Orellana, Lodovici, Proietti. All. Liverani

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva

RETI: 6’ pt e 10’st Pettinari, 8’st e 13’st Yeboah

NOTE: ammoniti Paolieri, Mc Jannet.

PONTEDERA – Il Pontedera stoppa la corsa della corazzata Ternana, dimostrando che la classifica, nel calcio, non sempre racconta tutta la verità. Finisce 2-2 al Mannucci, con i granata capaci di strappare un punto pesantissimo contro la vice-capolista, al termine di una gara tutta cuore e sacrificio che ridà ossigeno e dignità anche se solo un punto. Per i ragazzi di Banchieri è una boccata d’aria purissima, ottenuta con una prestazione di carattere che cancella le ombre delle ultime uscite.

L’avvio è tutto in salita per i padroni di casa: Pettinari sblocca il match con una prodezza in semirovesciata che potrebbe tagliare le gambe a chiunque. Ma il Pontedera è vivo. Prima Vitali cerca la distanza, poi Leo semina il panico nella difesa umbra servendo a Faggi il pallone del possibile pari. Nonostante il brivido di un palo colpito da Ndrecka per le Fere, i granata restano aggrappati alla partita grazie anche alle parate di un Saracco monumentale, decisivo nel finale di tempo su Dubickas.

La vera rivoluzione matura però negli spogliatoi. Banchieri azzecca i cambi e inserisce Yeboah e Raychev, trasformando il volto offensivo della squadra. All’8′ della ripresa è proprio Yeboah, innescato da un lancio millimetrico di Caponi, a sovrastare Meccariello e a infilare l’1-1. La gioia dura poco, perché la Ternana rimette la testa avanti ancora con Pettinari, ma il carattere granata è infinito: passano solo tre minuti e la ditta Caponi-Yeboah concede il bis, con l’attaccante rapace ad anticipare Martella per il definitivo 2-2 che fa esplodere il settore locale.

Il finale è vietato ai deboli di cuore. La Ternana prova l’assalto disperato, trascinata dai nuovi entrati Aramu e Ferrante, ma il Pontedera tiene botta con le unghie e con i denti. Donati grazia i granata fallendo il colpo del ko a porta sguarnita, poi è ancora Saracco a volare al 94′ su una sventagliata di Leonardi.

Al triplice fischio è festa grande: il Pontedera ferma la vice-capolista e lancia un messaggio chiaro a tutto il campionato. La corsa salvezza è ancora aperta.