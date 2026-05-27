Qualificazioni mondiali per le azzurre: a Pisa la sfida con la Serbia

PISA – La Cetilar Arena inizia a vestirsi d’azzurro per ospitare, venerdì (5 giugno) alle 18,15 con diretta su Rai 2 la nazionale femminile impegnata nel rush finale delle qualificazioni al mondiale 2027.
Le ragazze di Soncin sono chiamate a vincere contro la Serbia per puntare al vertice del gruppo 1 comandato attualmente dalla Danimarca nel match all’ombra della Torre Pendente: una prima assoluta per le azzurre.
La nazionale si radunerà domenica al Centro Coni di Tirrenia per prepararsi ad una sfida decisiva che necessita di tutto il sostegno possibile da parte del pubblico. Ricordiamo che per l’occasione tutti gli abbonati del Pisa Sporting Club potranno usufruire di una riduzione speciale sull’acquisto dei biglietti che sono già disponibili sul sito figc.vivaticket.it e presso le Agenzie Vivaticket abilitate.
Questi i prezzi dei biglietti della gara: tribuna coperta intero a 14 euro e ridotto a 8. Gradinata intero a 5 euro e ridotto a 3.
I biglietti ridotti sono riservati a under 18 (ragazzi nati dopo il 5 giugno del 2008); over 65 (persone nate prima del 5 giugno 1961); studenti universitari (previa presentazione del tesserino universitario o di documentazione equivalente che attesti l’iscrizione all’anno accademico in corso); abbonati Pisa Sporting Club (stagione sportiva 2025/2026)
Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito lunedì 1 giugno (entro le 20) fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link.
I titolari delle tessere federali e delle tessere Coni/Figc valide per il 2025 potranno fare richiesta di accredito domenica 31 maggio (dalle 8 alle 23), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link.