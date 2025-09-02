24.1 C
Quarant’anni e non sentirli: il Pisa prende il campione del mondo Albiol

La formazione nerazzurra puntella la difesa con il classe 1985 proveniente dal Villareal, che ha vestito in Italia la maglia del Napoli

Sport
Quarant'anni e non sentirli: il Pisa prende il campione del mondo Albiol
Quarant'anni e non sentirli: il Pisa prende il campione del mondo Albiol (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Quarant’anni e non sentirli. È il caso del difensore spagnolo Raul Albiol, che torna in Italia per difendere i colori del Pisa. 

Difficile riassumere in poche righe la carriera di un campione, classe 1985, capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia, Villareal e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo Fifa e i due campionati europei conquistati con la maglia della nazionale iberica. 

Un’avventura sportiva straordinaria che, per il classe 1985, adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club.

© Riproduzione riservata

