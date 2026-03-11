Solo il 16% di presenze femminili allo stadio: la contromossa del Pisa Sporting Club

PISA – Il Pisa Sporting Club lancia una campagna promozionale mirata a incrementare la quota di pubblico femminile alla Cetilar Arena. Attualmente, le donne rappresentano soltanto il 16% degli spettatori dell’impianto, uno stadio che in passato ha visto la fondazione di uno dei primissimi club di tifo al femminile in Italia.

Per invertire questa tendenza, in occasione della partita Pisa-Cagliari in programma domenica alle ore 15:00 e in scia alla recente Giornata Internazionale della Donna, la società ha attivato una doppia agevolazione. È previsto uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto per tutti i settori, con la sola esclusione della curva ospiti. Inoltre, esibendo il tagliando del match presso lo Store Ufficiale di via Oberdan, le tifose avranno diritto a un ulteriore dimezzamento del prezzo sull’acquisto di un singolo articolo.