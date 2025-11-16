Serie C, è il giorno di Pontedera – Pianese: in palio tre punti preziosi

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Serie C, è il giorno del derby fra Pontedera e Pianese. Si gioca alle 17,30.

Sul fronte granata la presenta così mister Menichini: “È una partita che vale tanto, sia sotto il profilo dei punti che del morale, in più giochiamo in casa ed è un motivo ulteriore per fare una bella prestazione. Dobbiamo avere gran piglio fin dai primi minuti, serve una partenza importante. La Pianese è una squadra ostica, ha un bel collettivo, ma dobbiamo affrontarla avendo la consapevolezza che, con lo spirito giusto, sappiamo fare bene. A Guidonia, nonostante la doppia inferiorità numerica, siamo stati bravi a tenere i giochi aperti praticamente fino alla fine e questo è l’atteggiamento che voglio vedere sempre. È un campionato duro e dobbiamo cercare punti in ogni gara“.

A presentare la gara per le zebrette è stato mister Alessandro Birindelli, che nella sua analisi è partito dal successo di sabato scorso: “La vittoria – ha esordito – è sempre importante, perché fa vivere la settimana successiva in maniera più serena, oltre a dare autostima e convinzione in vista del prosieguo del lavoro e dell’obiettivo finale, che per noi è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. I ragazzi stanno facendo tanto e il merito è loro, che ogni giorno si impegnano per far sì che questo accada”. “Abbiamo lavorato sugli aspetti di sempre – ha aggiunto il tecnico bianconero nel soffermarsi su come è andata la settimana –: la solidità difensiva e la compattezza, in modo da mantenere stretti i reparti e non far giocare le squadre avversarie tra le linee. Naturalmente, ci siamo concentrati anche su quello che va ancora migliorato: il mantenimento e il possesso, oltre alla fase di sviluppo e di scelta negli ultimi venti metri”.

Ad attendere le zebrette ci sarà un Pontedera che, come la Pianese, va alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. “Incontriamo una squadra che conosce bene la categoria, che negli ultimi anni è sempre entrata nei playoff. È una squadra solida, compatta, esperta, che ha giocatori di qualità e giovani bravi. A guidarla c’è un allenatore che ha tanti anni di carriera alle spalle e che sta facendo bene. Nelle ultime partite, al netto dei risultati, il Pontedera ha giocato un buon calcio, con grande equilibrio. Ci aspetta una partita ostica in un campo difficile”, ha concluso l’allenatore bianconero.