Ora è ufficiale, Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club

PISA – La panchina nerazzurra ha un nuovo padrone. Il Pisa Sporting Club ha sciolto le riserve e ufficializzato la nomina di Oscar Hiljemark come responsabile tecnico della Prima squadra.

La società ha puntato su un profilo giovane e internazionale per il futuro del club. L’allenatore svedese ha sottoscritto un accordo pluriennale: la firma lo lega ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2027, con la possibilità di esercitare un’opzione per il prolungamento.

Hiljemark arriva in Toscana dopo aver maturato esperienze significative nel nord Europa. La sua carriera in panchina è iniziata precocemente nel 2021, guidando l’Aalborg nella massima serie danese. Nel 2024 è tornato in patria all’Elfsborg, club con cui ha ottenuto due piazzamenti di rilievo nel campionato svedese (Allsvenskan) e ha accumulato esperienza internazionale con 16 presenze in Europa League.

Prima di vestire i panni dell’allenatore, Hiljemark ha avuto una carriera da calciatore breve ma ricca di successi, interrotta a soli 28 anni. Nel suo palmarès figurano un titolo nazionale svedese vinto proprio con l’Elfsborg nel 2012 e una Eredivisie conquistata in Olanda con il PSV Eindhoven nel 2015. Punto fermo della sua nazionale, si è laureato Campione d’Europa Under 21 nel 2015 e ha preso parte ai Mondiali del 2018 con la selezione maggiore, con la quale ha totalizzato 28 presenze e 2 reti. Ora, il bagaglio accumulato tra campo e panchina è a disposizione del Pisa.