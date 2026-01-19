Un altro brodino per il Pontedera: Cerretti illude, ma nella ripresa il Pineto fa pari

Pontedera – Pineto 1-1

PONTEDERA: Biagini; Cerretti, Piana, Mbambi; Paolieri, Scaccabarozzi (40′st Wagner), Caponi, Faggi (34′st Manfedonia), Perretta; Yeboah (25′st Nabian), Ianesi (25′st Vitali). A disposizione: Vannucchi, Strada, Giacomelli, Gueye, Migliardi, Pretato, Pietrelli, Bassanini, Beghetto, Battimelli. All.: Banchieri.

PINETO: Tonti; Frare, Postiglione, Capomaggio (1’st Marrancone); Gagliardi (32′st Serbouti), Lombardi, Germinario (1′st Schirone), Borsoi; D’Andrea, Pellegrino (47′st Mastropietro); Vigliotti. A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Sabatelli, Falò, Menna, Di Lazzaro. All.: Tisci.

ARBITRO: Galiffi di Alghero (Mamouni di Tolmezzo e Ambrosino di Nichelino)

RETl: 23′pt Cerretti, 16′st Marrancone.

NOTE: Ammoniti mister Banchieri dalla panchina, Manfredonia, Caponi, Yeboah e D’Andrea.

PONTEDERA – Finisce in parità la sfida salvezza allo stadio Ettore Mannucci tra Pontedera e Pineto, un 1-1 che serve a poco alla classifica dei toscani, ancora impantanati nelle sabbie mobili della zona playout. In un match caratterizzato da una lunga interruzione nel primo tempo e da un nervosismo latente, la squadra di Simone Banchieri manca l’appuntamento con la vittoria casalinga che sarebbe stata fondamentale per il morale e la graduatoria.

Il primo tempo si apre nel segno dell’equilibrio, ma al 23′ sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: sugli sviluppi di una manovra insistita, il difensore Cerretti trova la deviazione vincente che batte Tonti e porta avanti i granata. Il Pontedera sembra in controllo, forte di un modulo (3-5-2) che scherma bene le avanzate abruzzesi.

Nella ripresa, il tecnico del Pineto Ivan Tisci rimescola le carte con un doppio cambio immediato che dà i suoi frutti. Al 16′ del secondo tempo, infatti, il neo-entrato Marrancone gela il pubblico locale firmando il pareggio. Il Pontedera accusa il colpo e Banchieri prova a rispondere inserendo forze fresche in attacco come Nabian e Vitali per ridare vivacità a un reparto offensivo apparso stanco. Nonostante il forcing finale la difesa del Pineto regge l’urto.

Il pareggio lascia l’amaro in bocca. Per il Pontedera la situazione rimane critica: l’incapacità di gestire il vantaggio evidenzia quelle fragilità caratteriali che stanno penalizzando la stagione dei toscani. Con questo punto, la corsa per evitare i playout si fa sempre più in salita e richiederà un cambio di passo immediato nelle prossime uscite stagionali.