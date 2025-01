Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Nottata impegnativa, quella dell’ultimo dell’anno, per i vigili del fuoco del comando di Pistoia.

Le squadre, infatti, hanno effettuato un totale di 15 interventi. Di questi 13 per principi di incendi presumibilmente riconducibili all’utilizzo di fuochi d’artificio.

Un appartamento, invece, è andato a fuoco per cause in corso di accertamento. Una uscita, invece, è stata effettuata per soccorso a persona.