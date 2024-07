Gioca 30 euro e centra la quaterna: maxivincita al lotto a Quarrata

Getting your Trinity Audio player ready...

QUARRATA – C’è un nuovo ‘milionario’ in Toscana.

È un fortunato giocatore del Lotto di Quarrata, in provincia di Pistoia che ha centrato una quaterna sulla ruota di Firenze con i numeri 17, 49, 52, 69 all’ultima estrazione.

La vincita? Su una giocata di 30 euro, divisi equamente fra ambo, terno e quaterna, è stata di 1.247.000 euro. Si tratta della vincita più alta del 2024, superando di gran lunga quella di Bellizzi, in provincia di Salerno, da ‘soli’ 376500 euro.

A Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, invece, sono stati vinti 13500 euro con una giocata di soli 3 euro. A Montevarchi è stata realizzata una vincita da 9750 euro. Infine, sempre in Toscana, sono stati vinti 7250 euro vinti a Cascina, in provincia di Pisa.

La dea bendata, insomma, ha deciso di premiare la regione in uno dei giochi a vincita più antichi.