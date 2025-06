Oca Oasy Contemporary Art riapre sull’Appennino Pistoiese

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Nel cuore dell’Appennino Pistoiese, a 900 metri di altezza, si riaccendono le luci su Oca Oasy Contemporary Art and Architecture. Il centro dedicato all’arte e all’architettura contemporanea, immerso nella suggestiva cornice della riserva naturale Oasi Dynamo, ha riaprto al pubblico oggi (15 giugno), promettendo un’esperienza unica dove la creatività umana dialoga in perfetta armonia con la natura incontaminata.

Un percorso tra bosco, arte e sostenibilità

Sotto la direzione artistica di Emanuele Montibeller, Oca si distingue per la sua capacità di integrare le espressioni artistiche e architettoniche con l’ambiente circostante. I visitatori sono invitati a immergersi in un percorso che inizia con una camminata nel bosco, per poi svelarsi in uno spettacolare spazio espositivo immerso nel verde e in un percorso all’aperto costellato da opere di alcuni dei più importanti nomi dell’architettura e dell’arte contemporanea.

Tra gli artisti e architetti presenti spiccano nomi di calibro internazionale. Tra questi ci sono Alejandro Aravena, Stefano Boeri, Mariangela Gualtieri, Michele De Lucchi, Kengo Kuma, Davide Quayola, David Svensson, Pascale Marthine Tayou e Matteo Thun. Le loro opere sono concepite per coesistere e interagire con il paesaggio, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

La nuova mostra temporanea: l’arte di Dynamo Camp in scena

La stagione 2025 di Oca si inaugura con una nuova e significativa mostra temporanea, curata da Fondazione Arte Dynamo. Questa esposizione presenterà una selezione delle oltre 2000 opere realizzate dagli ospiti di Dynamo Camp in collaborazione con artisti e artiste del panorama nazionale e internazionale. Le opere sono frutto di un periodo di residenza al Camp, un’esperienza che unisce l’arte alla terapia ricreativa, dimostrando il potere trasformativo dell’espressione creativa.

Oca Oasy Contemporary Art and Architecture sarà visitabile a partire da oggi (15 giugno) e rimarrà aperto al pubblico fino al 7 novembre. Un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte, dell’architettura e della natura, per vivere un’esperienza culturale profonda e immersiva sull’Appennino Pistoiese.