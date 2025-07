Pistoia protagonista su Rai 1: riflettori puntati su San Jacopo e la tradizione del pellegrinaggio

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – La città si prepara a conquistare la scena nazionale: domenica 20 luglio alle ore 11, Rai 1 trasmetterà una puntata speciale del programma “A Sua Immagine”, interamente dedicata a San Jacopo e alla spiritualità legata al pellegrinaggio. Al centro della narrazione, Pistoia e il suo profondo legame con le tradizioni religiose e popolari.

La puntata includerà un servizio esclusivo girato nei giorni scorsi, in occasione di uno dei momenti più toccanti del calendario jacopeo: la vestizione della statua del Santo Patrono, che si è svolta mercoledì 16 luglio. Un rito solenne, carico di emozione e simbolismo, che ogni anno rinsalda il forte senso di appartenenza della comunità pistoiese.

Le riprese hanno documentato non solo la cerimonia, ma anche l’atmosfera intensa e partecipata che anima la città in questo periodo. Tra interviste, immagini suggestive e racconti carichi di significato, il servizio si propone di restituire il valore spirituale e culturale di San Jacopo, figura centrale per una città che, da secoli, è meta di pellegrinaggi grazie alla presenza della sacra reliquia dell’Apostolo custodita nella Cattedrale.

Questa puntata rappresenta un’occasione preziosa per far conoscere al pubblico nazionale il ricco patrimonio di fede, arte e identità che Pistoia conserva e tramanda con orgoglio. Un viaggio nel cuore delle tradizioni jacopee, che conferma il ruolo della città come crocevia di spiritualità e storia in Toscana.

Un appuntamento imperdibile, per chi vuole scoprire o riscoprire una delle espressioni più autentiche della devozione popolare italiana.