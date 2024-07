Shopping di sera per i saldi anche a Quarrata e Pescia

Getting your Trinity Audio player ready...

QUARRATA – Anche a Quarrata e Pescia aperture serali per i negozi nel mese di luglio.

A Quarrata accadrà tutti i mercoledì del mese di luglio e le luci dei negozi resteranno accese fino a tardi, per favorire un’esperienza di shopping nelle ore più fresche del giorno. L’iniziativa, supportata da Confcommercio, si svolge in concomitanza con i saldi estivi, incentivando così ulteriormente la frequentazione del centro grazie ad un ampio assortimento di articoli, acquistabili a prezzo scontato.

Accanto allo shopping, come sempre, non mancheranno manifestazioni sportive, musica, giochi e street food, a cura del Comitato Palio dei Rioni di Quarrata.

Queste attività si concentreranno in particolare in piazza Risorgimento dove, in occasione del Csi (Centro sportivo italiano) in tour ci saranno gonfiabili, attività per bambini e ragazzi, animazione e attività sportive.

L’evento diffuso, invece, riguarderà tutte le vie e piazze dei negozi quarratini, dove sarà possibile entrare per acquistare capi adatti alla stagione estiva.