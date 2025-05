Niente impresa con Cremona per il Pistoia Basket 2000: è retrocessione

Getting your Trinity Audio player ready...

Pistoia Basket 2000 – Vanoli Cremona 65-89 (15-21, 34-48, 48-70)ESTRA PISTOIA:

Benetti 5, Della Rosa 4, Ceron ne, Paschall 12, Santi, Cooke 7, Forrest 15, Boglio ne, Chiti, Saccaggi 6, Allen 11, Valerio-Bodon 5. All.: Okorn

VANOLI CREMONA: Christon 8, De Martin, Willis 22, Jones 9, Davis 6, Zampini 2, Nikolic 15, Ivanovskis, Fantoma, Burns 9, Omenaka 2, Owens 16. All.: Brotto

ARBITRI: Paternicò (Enna), Baldini (Firenze), Bartolomeo (Brindisi)

NOTE: Spettatori: 3320 (2356 abbonati, 964 paganti). Usciti per 5 falli: . Fallo tecnico: Saccaggi (P) al 3’50”, Allen (P) al 23’10”.

PISTOIA – Dopo due stagioni finisce l’avventura dell’Estra Pistoia Basket 2000 in Lba: la certezza matematica, dopo le tantissime difficoltà di quest’annata, arriva nella 29esima giornata al PalaCarrara in quello che, dopo il clamoroso blitz di Venezia, era diventato nuovamente uno scontro diretto per la salvezza contro la Vanoli Cremona. Al 40′, però, il punteggio dice 65-89 per gli ospiti che sancisce la retrocessione in A2. Una partita decisa dallo strappo attuato dai lombardi nel secondo quarto e poi rafforzato nel terzo che ha, di fatto, chiuso i conti. Alla fine, comunque, tanti applausi per tutti: adesso ci sarà spazio per il futuro e per le decisioni da prendere.

Grande attesa per questo ultimo scontro salvezza per l’Estra, in casa contro la Vanoli. Le squadre si affrontano a viso aperto nei primi minuti (6-7 con Forrest con gli unici suoi 3 punti del primo tempo) con percentuali non altissime: al 7’ la sfida è in parità (12-12 con quattro punti in fila di Allen), inizia a farsi sentire anche Paschall in attacco ma Cremona si crea un po’ di break in chiusura di primo quarto, sul 15-21.

L’Estra si affida alla stazza di Paschall nel pitturato, visti i 2 falli a testa di Owens, Burns e Omenaka, e resta in scia (24-28 al 12’) ma poi non sfrutta il fatto che la Vanoli già al 13’ è in bonus: i biancorossi segnano soltanto dalla lunetta mentre Owens, Davis e Willis (13 all’intervallo per uno dei grandi ex) martellano da tutte le posizioni. E così il break ospite di 4-12 viene chiuso da Allen che ricuce qualche lunghezza ma la tripla di Willis fuori equilibrio a 3” dall’intervallo fa davvero male: 34-48 al 20’.

Nel terzo periodo l’Estra prova a rianimarsi con Michael Forrest che cerca di ricucire (39-50) al 22’ con un 2+1 ma è l’ultimo fuoco di paglia: Allen si fa prendere dal nervosismo con un tecnico e quarto fallo, la Vanoli ricostruisce un contro break di 9-0 che chiude la gara (39-59 al 26’). Le energie si riducono al lumicino con gli ospiti che cercano di controllare sorretti da un super Willis ed al 30’ il match è già indirizzato sul 48-70. Nell’ultimo quarto l’Estra perde anche la fiducia di provare a riaprire le sorti dell’incontro nonostante qualche canestro segnato in più da Michael Forrest mentre la Vanoli chiude definitivamente il match con l’ex Willis (Mvp del match con 22 punti e 5/7 da 3).

Alla fine tante lacrime per il gruppo italiani e tutti i ragazzi che, di settimana in settimana, hanno messo cuore, orgoglio e sacrificio in campo in mezzo a tantissime difficoltà: il tutto riconosciuto dai 3320 spettatori del PalaCarrara che hanno applaudito fino alla fine.