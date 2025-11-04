Crea©tivity 2025 al Museo Piaggio celebra 20 anni di design

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Il 13 e 14 novembre il Museo Piaggio ospiterà Crea©tivity 2025, ventesima edizione dell’evento dedicato a ricerca e innovazione nel design. Nato per favorire il dialogo tra scuole, università e imprese, l’appuntamento celebra vent’anni di attività che hanno reso Pontedera un punto di riferimento per la creatività italiana.

Il tema scelto, Micro&Macro, invita a riflettere sul rapporto tra dettaglio e visione d’insieme, tra individuo e sistema, tradizione e innovazione. L’iniziativa ha ottenuto un importante riconoscimento: Crea©tivity 2025 Museo Piaggio è stato inserito nell’Adi Design Index 2025, che seleziona i migliori progetti candidati al Compasso d’Oro.

Cuore della manifestazione sarà il workshop WorkOut, una maratona di 24 ore che coinvolgerà 350 studenti affiancati da tutor ed esperti per sviluppare nuovi concept progettuali.

Giovedì sera, 13 novembre, si terrà il Crea©tivity Night, un momento di scambio informale dedicato al networking e alla condivisione di esperienze. Venerdì 14 novembre, nell’auditorium del Museo Piaggio, è prevista la cerimonia conclusiva con gli Aftertalks & Awards, durante la quale sarà consegnato il Vespa Award in memoria di Tommaso Fanfani, cofondatore dell’iniziativa.