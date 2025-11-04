18.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crea©tivity 2025 al Museo Piaggio celebra 20 anni di design

Il 13 e 14 novembre la 20esima edizione riunisce università, imprese e professonisti internazionali per esplorare il tema “Micro&Macro'

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Crea©tivity 2025 Museo Piaggio
Crea©tivity 2025 Museo Piaggio / crediti : sito Crea©tivity
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA Il 13 e 14 novembre il Museo Piaggio ospiterà Crea©tivity 2025, ventesima edizione dell’evento dedicato a ricerca e innovazione nel design. Nato per favorire il dialogo tra scuole, università e imprese, l’appuntamento celebra vent’anni di attività che hanno reso Pontedera un punto di riferimento per la creatività italiana.

Il tema scelto, Micro&Macro, invita a riflettere sul rapporto tra dettaglio e visione d’insieme, tra individuo e sistema, tradizione e innovazione. L’iniziativa ha ottenuto un importante riconoscimento: Crea©tivity 2025 Museo Piaggio è stato inserito nell’Adi Design Index 2025, che seleziona i migliori progetti candidati al Compasso d’Oro.

Cuore della manifestazione sarà il workshop WorkOut, una maratona di 24 ore che coinvolgerà 350 studenti affiancati da tutor ed esperti per sviluppare nuovi concept progettuali.

Giovedì sera, 13 novembre, si terrà il Crea©tivity Night, un momento di scambio informale dedicato al networking e alla condivisione di esperienze. Venerdì 14 novembre, nell’auditorium del Museo Piaggio, è prevista la cerimonia conclusiva con gli Aftertalks & Awards, durante la quale sarà consegnato il Vespa Award in memoria di Tommaso Fanfani, cofondatore dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
18.8 °
16.3 °
51 %
1.5kmh
0 %
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1376)sport (69)demografica (35)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati