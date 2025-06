Coltellate all’addome e al polso dopo la lite fra coinquilini in casa

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Ieri sera (21 giugno), all’interno di un appartamento di via Pistoiese a Prato si è verificata una contesa tra due cittadini di nazionalità cinese, entrambi cinquantenni.

È sorte una lite all’interno dell’appartamento dove i due avevano affittato una stanza. Uno di loro ha colpito con un coltello l’antagonista alla spalla sinistra, all’addome e al polso sinistro, così provocandogli ferite profonde. L’uomo, che è stato trovato ferito in strada intorno alle 20 di ieri ora si trova in gravi condizioni ed è stato ricoverato in ospedale, ma non versa in pericolo di vita.

L’aggredito risulta regolarmente presente sul territorio, in quanto richiedente asilo, mentre l’aggressore è risultato essere irregolare. È stato individuato sul luogo dell’aggressione assieme ai proprietari dell’immobile, tutti intenti a pulire per eliminare le tracce dell’accaduto.

La procura di Prato procede nei suoi confronti per lesioni gravi e gli appartenenti alla Squadra Mobile e al reparto Volanti della Questura di Prato stanno svolgendo le indagini per individuare il movente della contesa.