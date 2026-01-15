Grossa pianta si abbatte sulla carreggiata a Prato, un ferito

PRATO – Attimi di paura questa mattina a Prato per un crollo improvviso. Erano passate da poco le 8 di oggi (15 gennaio) quando l’allarme è scattato in via Roma, quasi all’altezza dell’incrocio con via Zarini.

Un grosso albero, per cause ancora da accertare, ha ceduto di schianto abbattendosi sulla sede stradale. La caduta non ha lasciato scampo ai veicoli presenti: la pianta ha travolto diverse macchine parcheggiate a lato della via, ma il bilancio riguarda anche chi stava viaggiando. Un’auto in transito è stata colpita proprio mentre passava.

Immediati i soccorsi. Il conducente della vettura è stato preso in cura dai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La situazione ha paralizzato la viabilità della zona. Il fusto occupa l’intera carreggiata, creando pesanti ripercussioni sul traffico nell’ora di punta.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di taglio e rimozione della pianta per liberare l’asfalto. Presente anche la polizia municipale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.