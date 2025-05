Il camion perde i freni e travolge un operaio: infortunio mortale a Vernio

Getting your Trinity Audio player ready...

VERNIO – Travolto dal camion dal quale stava scaricando del materiale.

Infortunio mortale oggi (19 maggio) a Vernio dove si è verificato il decesso di un lavoratore impegnato in attività di scarico di materiale da un camion, parcheggiato in una strada in pendenza. Il mezzo parcheggiato ha perso aderenza e ha travolto il lavoratore, che è deceduto.

Si tratta di un 57enne di origine albanese, che aveva ottenuto la cittadinanza italiana.

La procura di Prato ha proceduto al sopralluogo e agli accertamenti per verificare le modalità del fatto ed individuare le eventuali responsabilità penali. Il fascicolo di indagini è aperto con l’ipotesi di omicidio colposo.

La procura ha proceduto al sequestro dell’area interessata dal sinistro e del camion.