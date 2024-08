Incendio al Tiro a segno di Prato, riapre il parco di Galceti

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Incendio al Tiro a segno, riaperto il parco di Galceti. E’ stata revocata oggi (1 agosto) l’ordinanza di chiusura dell’area, che in serata sarà fruibile al pubblico. A 7 giorni dalla tragico avvenimento che ha attaccato anche l’area verde circostante sul versante del Monteferrato, si quindi torna alla normalità.

Le operazioni di bonifica, successive a quelle di spegnimento, si sono concluse ieri notte (31 luglio). I controlli da parte del sistema regionale antincendio, invece, proseguiranno almeno per tutta la prossima settimana. Le squadre di operatori dell’antincendio boschivo regionale, dunque, effettueranno quotidianamente più passaggi di controllo lungo il perimetro dell’area incendiata al fine di sorvegliare e intervenire immediatamente per eventuali piccole riprese di incendio.

Chiunque dovesse scorgere riprese di fiamma è invitato a segnalarlo immediatamente contattando il numero verde dell’antincendio boschivi della Regione Toscana (800.425425) oppure il numero verde di emergenza della protezione civile del Comune di Prato (800.301530). La protezione civile raccomanda alla popolazione di non avvicinarsi all’area incendiata perché gli alberi bruciati potrebbero essere poco stabili, la temperatura del suolo risulta ancora elevata, ed è probabile la presenza di molti fumi.

Complessivamente sono andati in fumo 8 ettari di parco. Spegnere le fiamme e bonificare l’area ha richiesto l’impiego di 3 elicotteri della formazione antincendi boschivi Aib, quattro direttori dell’operazione per conto della Regione e oltre 100 volontari provenienti da tutta la Toscana. La protezione civile di Prato ha fornito i pasti e il supporto logistico e tecnico alle squadre impegnate nello spegnimento e nella bonifica fino alla mezzanotte di ieri (31 luglio) quando le operazioni sono giunte al termine.

“A nome di tutta la città ringrazio il sistema dell’anticendio boschivo e la protezione civile per l’enorme lavoro che hanno fatto in questi giorni così difficili e tristi. Nonostante le temperature altissime, il fumo, la fatica e il pericolo, nessuno si è risparmiato neanche per un secondo permettendoci di limitare i danni – ha affermato la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti — Ho avuto ulteriore prova e conferma dell’altissimo livello del nostro volontariato. Di fronte alle emergenze, sa tirare fuori competenza, organizzazione e cuore. E questo perché ogni giorno investe in formazione. Non basta quindi, essere orgogliosi di questo sistema, bisogna saperlo tutelare e rafforzare”.