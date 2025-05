Incendio in un cantiere edile a Prato: si indaga per l’ipotesi dolosa

PRATO – Nella nottata di ieri (3 maggio) intorno alle 23,50, in via della Repubblica, a Prato, si è verificato un incendio doloso in un cantiere edile recintato, in corrispondenza di un porticato, nel complesso che ospita la compagnia assicurativa Generali, la Banca Intesa San Paolo, l’ufficio del giudice di pace di Prato e la biblioteca del museo Pecci, la cui facciata è stata danneggiata o, comunque, interessata dai fumi che hanno prodotto annerimenti.

L’incendio è stato domato a seguito del tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Prato. Le indagini sono state immediatamente avviate, sotto il coordinamento della procura, con l’ausilio della polizia e del nucleo di polizia giudiziaria del reparto dei vigili del fuoco, nonché della polizia municipale.

Sul luogo sono stati repertati utili indizi che potrebbero consentire di ricostruire le modalità dei fatti e di individuare gli autori. Il movente e l’obiettivo che gli autori volevano colpire è oggetto di investigazioni.