Minorenni ma già specializzati nelle rapine: arrestati a 15 e 17 anni

PRATO – Aggressioni e rapine ai danni di cittadini cinesi, due arresti a Prato.

Il primo episodio risale a ottobre quando una cittadina cinese ha presentato formale denuncia-querela per la rapina da lei patita in via Menotti. Due soggetti si sono avvicinati alla vittima e mentre uno dei due l’ha afferrata al collo da dietro e le ha posto una mano sulla bocca, al fine di evitare che la donna potesse urlare, il complice le ha strappato la borsa tenuta a tracolla.

Nonostante i due ragazzi, si siano dati alla fuga, l’attività di ricerca e di indagine posta in essere dalle forze dell’ordine, ha permesso di individuare i soggetti, ed uno di questi è stato anche riconosciuto con certezza dalla vittima ed identificato in un minorenne albanese di 15 anni.

Lo scorso 5 dicembre, invece, nei pressi di via Baracca, una coppia di cittadini cinesi, è stata aggredita da quattro ragazzi, i quali hanno accerchiato le vittime, e dopo averli minacciati, hanno tentato di farsi consegnare il denaro contante in loro possesso.

Durante l’azione criminosa, la donna è riuscita a fuggire e a richiedere ausilio, mentre l’uomo è stato comunque attinto sul volto con lo spray al peperoncino, prima che i malfattori si dessero alla fuga. L’immediato intervento delle forze dell’ordine, ha permesso di estendere le ricerche nelle zone limitrofe, individuando i quattro ragazzi, che ono stati riconosciuti dalle vittime. L’attività investigativa ha permesso di risalire all’identità dei soggetti autori del reato, tra cui due minorenni, rispettivamente peruviano e albanese, di 17 e 15 anni, già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso dello spray al peperoncino utilizzato e di alcuni oggetti utilizzati per travisarsi. Il 15enne era lo stesso protagonista dell’episodio di ottobre scorso.

Al termine delle indagini i carabinieri di Prato, coadiuvati da personale della tenenza dei carabinieri di Montemurlo e della stazione dei carabinieri di Jolo, hanno eseguito l’ordinanza della misura di collocamento in comunità, emessa dal tribunale per i minorenni di Firenze, nei confronti di due minorenni, albanese di 15 anni e peruviano di 17 anni, autori dei reati appena esposti.

L’episodio rende evidente, ancora una volta, quanto sia preziosa la collaborazione dei cittadini, le cui tempestive segnalazioni rendono possibile il pronto intervento delle forze di polizia, la cattura di pericolosi criminali e, soprattutto, l’immediato aiuto alle vittime di reati.