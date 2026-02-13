Prodotti pericolosi sugli scaffali per San Valentino: blitz della Finanza nell’hub di stoccaggio

PRATO – La Guardia di finanza di Prato ha sferrato un colpo durissimo al mercato del falso e della merce insicura proprio alla vigilia della festa degli innamorati. Sotto il nome in codice Legal Trade, le Fiamme Gialle hanno fatto scattare una vasta operazione di controllo che ha portato al sequestro di oltre 110mila articoli destinati alla vendita per San Valentino, ma totalmente privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme comunitarie. Un blitz che ha interrotto un giro d’affari illecito che avrebbe fruttato agli operatori coinvolti oltre 165mila euro di profitto.

L’indagine, partita già dai primi giorni del 2026, si è concentrata sugli hub di stoccaggio e distribuzione del distretto pratese, individuando i flussi di importazione di prodotti esteri che proprio in questo periodo dell’anno subiscono picchi di richiesta altissimi. I finanzieri del gruppo di Prato hanno messo nel mirino diverse attività commerciali, tutte gestite da cittadini di etnia cinese, che si stavano preparando a inondare il mercato nazionale con merce non a norma. Durante le ispezioni, i militari hanno rinvenuto migliaia di gadget, accessori e articoli da regalo privi di etichettatura trasparente e delle informazioni fondamentali per la tutela della salute pubblica, rendendo i prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori.

L’operazione delle Fiamme Gialle, conclusasi oggi (13 febbraio), non ha solo sottratto dal mercato oggetti pericolosi, ma ha anche colpito chi tenta di aggirare le regole a danno delle imprese sane che operano nella legalità. Gli imprenditori responsabili sono stati immediatamente segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio delle sanzioni amministrative e dei procedimenti connessi alle gravi violazioni riscontrate.

Resta alta l’attenzione degli investigatori sulla filiera produttiva, per garantire che la trasparenza e la sicurezza restino i pilastri del commercio, specialmente in occasione di festività che muovono grandi volumi di vendita in tempi ristretti.