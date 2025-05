Scomparsa dal residence di Prato, un avvocato indagato per sequestro di persona

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – C’è un altro indagato per l’ipotesi di sequestro di persona della escort Maria Denisa Adas, scomparsa tra il 15 e il 16 di maggio dal residence di Prato.

Si tratta di un avvocato di 44 anni di Reggio Calabria, cui è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri. Secondo la procura di Prato potrebbe avere avuto un ruolo nella scomparsa della trentenne, in particolare per i contatti che ha intrattenuto con la madre di lei, anch’essa indagata.

La procura svolgerà delle perizie specifiche nel residence e nel’auto della donna alla ricerca di Dna e impronte digitali.

L’idea resta quella di un gruppo di rumeni che agirebbero nel mondo della prostituzione a Roma che sarebbero arrivati a Prato dove la donna aveva alcuni appuntamenti con clienti trovati in un sito di incontri.

Al vaglio anche due telefonate con un uomo, forse anche lui di origine romena, fatte dal telefono di Denisa l’ultima notte.