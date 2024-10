Sgomberata a Prato la ex fabbrica di piazza del Mercato Nuovo

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – E’ iniziato lo sgombero dell’immobile in disuso in viale Galilei. Durante le operazioni partire la mattina del 16 ottobre, pianificate dalla polizia in sede di tavolo tecnico e partecipate da tutte le forze, sono stati rinvenuti all’interno della struttura 2 cittadini stranieri denunciati per il reato di invasione di terreni od edifici.

Numerose erano state infatti le segnalazioni da parte della cittadinanza e dei commercianti della zona che lamentavano il degrado dell’area urbana ed il compimento di episodi di criminalità diffusa strettamente connessi all’occupazione abusiva dello stabile. Lo stabile, di grosse dimensioni ed in stato di fatiscenza, era divenuto negli ultimi mesi luogo di ritrovo e dimora estemporanea per persone, italiane e straniere, senza fissa dimora, in parte interni a contesti di criminalità diffusa per reati contro il patrimonio, la persona ed inerenti gli stupefacenti.

L’ex fabbrica, un plesso di 2 piani, con 3 accessi facilmente utilizzabili da chiunque volesse accedervi, si trova in piazza del Mercato Nuovo (viale Gallei) in un punto altamente residenziale poco distante dal centro storico, dove la presenza di un ampio parcheggio rende la zona assai promiscua ed aumenta la necessità di prevenire e contrastare ogni fattispecie di illegalità.

Lo sgombero ha visto l’impiego complessivo di oltre 40 operatori appartenenti alle forze di polizia, su 3 quadranti orari, comprensive di un’aliquota di operati della polizia ed una squadra di vigili del fuoco. Le fasi operative sono state precedute dal disimpegno notturno di equipaggi posizionati all’altezza dei varchi di accesso, con chiare finalità di prevenzione e dissuasione per chi avesse intenzione di accedere alla struttura, durante il quale sono stati trovati i 2 cittadini stranieri successivamente denunciati.

L’iniziativa, determinata recentemente in sede di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica in Prefettura, si colloca nell’ambito dell’attenzione dedicata dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza all’attività di prevenzione e contrasto di ogni fattispecie di degrado che incida negativamente sugli standard di sicurezza della collettività.

Il servizio si protrarrà per l’intera giornata del 16 ottobre con operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte della proprietà che termineranno nel tardo pomeriggio, e la predisposizione di tutte le misure opportune e necessarie per precludere altri indebiti accessi per il futuro.