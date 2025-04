Tragico epilogo per le ricerche dell’uomo scomparso da due giorni da Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

VERNIO – Ritrovato oggi pomeriggio (29 aprile) il corpo senza vita di Claudio Dreoni, la cui scomparsa era stata denunciata domenica scorsa.

Il Piano provinciale di ricerca era stato attivato immediatamente dalla Prefettura di Prato, con il coinvolgimento di polizia, comandi provinciali dei carabinieri, guardia di finanza, comando del gruppo carabinieri forestali, vigili del fuoco, polizia ferroviaria, Comuni di Prato e di Vernio e coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile.

Le attività di ricerca, proseguite senza sosta anche nella notte, si sono da subito concentrate nell’area del territorio comunale di Vernio, dove era stata ritrovata l’autovettura del signor Dreoni e, in particolare, nella zona dell’Alpe di Cavarzano, dove sono confluite, oltre alle squadre dei volontari di protezione civile dei Comuni di Prato e di Vernio, l’associazione Carabinieri in congedo della Val di Bisenzio, personale della Croce Rossa Italiana e della Misericordia di Vernio, della Vab della Val di Bisenzio, del Gruppo Cacciatori di San Quirico e di Montepiano, e il personale volontario della Pro Loco di Cavarzano.

Le attività di ricerca hanno coinvolto per i vigili del fuoco, squadre con unità dotate di qualifica Tas2 (topografia applicata al soccorso), unità Sapr (personale abilitato alla ricerca con droni), unità Saf (specialisti speleo-alpinistici-fluviali) provenienti dai comandi di Firenze, Lucca e Pistoia, unità cinofile, un elicottero Drago Vf160 con equipaggio del Nucleo elicotteristi di Bologna, e una squadra di volontari proveniente dal vicino distaccamento di Castiglione dei Pepoli; per la guardia di finanza, pattuglie antiterrorismo e pronto impiego, squadre Sagf specializzate nel soccorso alpino del comando Provinciale di Pistoia, equipaggi della Sezione aerea di Pisa, un elicottero Aw169 dotato di apparato Imsi-Catcher per l’intercettazione e localizzazione di segnali telefonici mobili, avanzati software di elaborazione per l’analisi tecnica e georeferenziale dei dati ricavati dalle celle telefoniche.

La prefetta Michela La Iacona dopo l’annuncio del ritrovamento rivolge un sentito ringraziamento a tutte le componenti intervenute per il concorso assicurato nella circostanza, per la professionalità dimostrata e per l’impegno profuso.