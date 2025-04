Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza.

Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze.

Franco Lai è medico d’urgenza al dipartimento di emergenza, è una figura di spicco nel panorama sanitario dell’emergenza nazionale e internazionale. Responsabile aziendale del percorso di Alta intensità di cura, il dottor Lai unisce competenza clinica e dedizione, incarnando il volto moderno e dinamico della medicina d’emergenza.

Ma il suo impegno va ben oltre i confini dell’ospedale toscano. Attualmente, ricopre ruoli di primo piano in diverse realtà scientifiche di rilievo: è vice presidente della Iemig (Italian emergency medicine interest group), membro dell’American college of emergency physicians e della Simeu, nonché docente alla Scuola di specializzazione in medicina d’emergenza dell’università di Siena. Inoltre, è tra i referenti tecnico-scientifici della neonata Itecc (Inside trauma emergency and critical care), società dedicata all’innovazione e alla formazione in ambito trauma ed emergenza.

Grazie alle sue competenze e al costante lavoro di rete, il dottor Lai ha contribuito in modo determinante all’inserimento della Iemig nei programmi di diffusione della medicina d’urgenza a livello nazionale e internazionale, rafforzando i ponti tra l’Italia e le esperienze più avanzate in questo campo.

“Essere Liaison Ambassador significa promuovere la collaborazione, condividere esperienze, costruire strategie comuni per alzare il livello delle cure in emergenza a livello globale”, sottolinea Lai.

Una missione ambiziosa, che si fonda sul principio guida: study hard for saving lives. Un motto che è anche un programma, volto a stimolare una cultura di formazione continua tra i professionisti del settore.

Il dottor Lai prosegue così il suo percorso con determinazione e visione, contribuendo a una medicina d’urgenza sempre più integrata, aggiornata e centrata sul paziente, in Italia e nel mondo.

“Orgogliosi per questa nomina”, ha commentato il direttore del dipartimento emergenza e urgenza dell’Asl Toscana centro, il dottor Simone Magazzini.