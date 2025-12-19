12.7 C
Violenza sessuale alla dipendente con la droga dello stupro: in manette 59enne

È stato incastrato dalla denuncia immediata della donna e dalle stesse telecamere di videosorveglianza della ditta

REDAZIONE
Foto Adn Kronos
PRATO – Abusa sessualmente della giovane dipendente dopo averla drogata: in manette il titolare. 

Per questo motivo questa notte la procura di Prato ha disposto il fermo di indiziato di delitto di un 59enne italiano per aver usato violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente, dopo averla drogata. La condotta è stata perpetrata lo scorso lunedì (15 dicembre) intorno alle 12, a Prato all’interno del luogo di lavoro, un laboratorio. 

Il procedimento ha trovato inizio dalla denuncia della vittima. Dopo averla invitata a permanere qualche ora in più oltre l’orario lavorativo, il presunto autore, già noto per altri reati, le ha offerto un pasto d’asporto (una minestra), consumato all’interno della stessa azienda. Da quel momento in poi, la ragazza ha perso conoscenza, ritrovandosi alcune ore dopo all’interno di un camper e con abiti differenti rispetto a quelli utilizzati durante l’attività lavorativa.

La 24enne, non comprendendo cosa le fosse successo, si è recata al locale nosocomio per effettuare tutti gli esami del caso, nell’intimo convincimento di essere stata abusata e nella circostanza ha denunciato l’accaduto. Gli accertamenti medici espletati non hanno evidenziato lacerazioni o ferite compatibili con un’aggressione sessuale.

Le investigazioni hanno appurato che il 59enne, dopo aver reso incosciente la ragazza, verosimilmente mediante la somministrazione di una sostanza stordente disciolta nella minestra offerta alla giovane, ne avrebbe abusato sessualmente  all’interno della stessa ditta, ove la vittima prestava lavoro, per poi condurla a casa.

Il rinvenimento di benzodiazepine nell’organismo della vittima ha corroborato la convinzione che all’interno del pasto fosse stata inserita la cosiddetta “droga dello stupro”. La scena della violenza sessuale è stata documentata dalle immagini della videosorveglianza del locale, dove la condotta delittuosa è stata posta in essere. 

L’epilogo dello sforzo investigativo compiuto rende evidente quanto preziosa sia la collaborazione nel denunciare tempestivamente, in modo da garantire il pronto intervento degli inquirenti e delle forze di polizia, finalizzato all’individuazione degli autori dei reati e all’immediato supporto delle vittime.

Le investigazioni coordinate dalla procura sono nutrite del prezioso apporto dei degli appartenenti al Nucleo operativo radiomobile (Nor) e della stazione capoluogo della compagnia dei carabinieri di Prato.

