Una ‘macchina volante’ da record da Carmignano agli Stati Uniti

CARMIGNANO – Una ‘macchina volante’ di dimensioni record pronta ad essere esposta in una mostra negli Stati Uniti. E la costruzione arriva da Comeana, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato.

Sta per spiccare il volo verso gli Stati Uniti il più grande aliante leonardiano mai realizzato. Un volo che comincia proprio dalla Niccolai srl, l’azienda artigianale specializzata nella produzione di macchine di Leonardo per i musei di tutto il mondo.

L’opera è stata presentata il 7 novembre in anteprima alle istituzioni del territorio pratese durante l’open day alle officine di via Lombarda per dimostrare come le capacità artigianali della zona di Comeana siano in grado di competere in tutto il mondo. All’iniziativa hanno portato il loro saluto il consigliere regionale della Toscana Marco Martini, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, l’assessore di Campi Bisenzio Daniele Matteini e il consigliere comunale campigiano Paolo Gandola.

Stavolta però il titolare Gabriele Niccolai e il suo staff hanno fatto veramente qualcosa di speciale: “Si tratta di un aliante di dimensioni veramente insolite – ha raccontato Niccolai – che andrà ad occupare un posto d’onore nella mostra che verrà presto inaugurata all’Air Space Museum di San Diego negli Stati Uniti.Si tratta di una mostra che dedicherà ampio spazio alle macchine del volo leonardiane e per questo ci hanno commissionato l’aliante che ha la particolarità di avere un’apertura alare addirittura di 13 metri”

Un autentico colosso dei cieli insomma che andrà a rappresentare il sogno leonardiano del volo e a far rivivere i pionieristici tentativi di decollo che il Genio di Vinci affidò a Tommaso Masini: “Dopo aver a lungo tentato di far decollare le proprie macchine volanti utilizzando la forza umana – ha spiegato ancora Gabriele Niccolai – Leonardo comprese che con i materiali che aveva a disposizione l’unico modo per volare era quello di saper sfruttare le correnti e per questo studiò a lungo il volo degli uccelli arrivando a mettere a punto un aliante che come concezione era perfettamente in grado di volare“.

Insieme all’incredibile aliante di 13 metri interamente realizzato nei laboratori dela NiccolaiTeknoart, stanno per volare verso gli Stati Uniti anche altre importanti riproduzioni di macchine volanti sempre destinate alla mostra di San Diego: “Sì, si tratta di una produzione veramente particolare – prosegue Niccolai – puntare sul bello, sulla cultura e sulle nostre radici credo sia una ricetta importante nella sua semplicità anche per affrontare i cambiamenti epocali che stiamo vivendo in questi anni”.