Dalila Mazzi dalla Toscana è la nuova vicepresidente nazionale di Unioncamere

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Prestigiosa nomina nazionale per una donna toscana.

Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, è stata infatti nominata vicepresidente di Unioncamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di commercio.

La nomina è avvenuta il 17 settembre a Roma, durante l’Assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio. Nell’occasione sono stati anche nominati undici nuovi componenti del Comitato esecutivo, completando così la squadra di governo di Unioncamere, sotto la guida del presidente Andrea Prete.

“Sono profondamente onorata di assumere questo incarico ai vertici di Unioncamere. La mia nomina rappresenta un importante riconoscimento per il sistema camerale della Toscana e in particolare per la Camera di commercio di Pistoia-Prato. – commenta Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – Questa è una grande opportunità per dare voce alle esigenze dei nostri imprenditori e portare il tessuto produttivo del nostro territorio all’attenzione del panorama nazionale. Ci aspettano sfide importanti, che affronteremo con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le imprese e il sistema economico del nostro paese”.