Lega Salvini commissaria Prato: fuori Spada. Arriva Montemagni

Lega Salvini commissaria Prato: arriva Elisa Montemagni, deputata,

ex consigliera regionale.

Elisa Montemagni di Viareggio neo commissaria provinciale al posto di Daniele Spada, segretario provinciale eletto nel congresso di febbraio 2023.

Ad annunciarlo il senatore Manfredi Potenti via Facebook con un post pubblicato sabato 27 luglio.

Post in cui Potenti scrive: “Serata con i militanti della sezione Lega Prato Salvini Premier assieme al segretario regionale Luca Baroncini, all’onorevole Tiziana Nisini e al neo commissario provinciale on. Elisa Montemagni“.

Commissario al maschile, si noti, scritto per la commissaria Montemagni, in pieno stile del senatore, avvocato livornese di Castiglioncello, balzato alla ribalta nazionale per il suo ddl per vietare l’uso di sindaca, ministra, avvocata e quant’altro di istituzionale al femminile in atti pubblici.

Ddl Lega firmato Potenti ritirato dopo la bufera di polemiche, e pure di stoccata del presidente Mattarella,

Dunque dopo il Comune di Rosignano commissariato con Mario Romanu, il cambio di commissario a Pisa, con Pasqualino al posto di Meini, in arrivo c’è la nuova commissaria provinciale a Prato per il partito di Salvini.

Lega Salvini protagonista a Prato di una débacle che ha eletto in Consiglio Comunale un solo consigliere: il poi eletto vicepresidente (come nella precedente legislatura) Claudiu Stanasel.

Non è stato eletto in Consiglio Comunale Daniele Spada, capogruppo consiliare Lega uscente,che fu candidato sindaco centrodestra nel 2019, al ballottaggio con Matteo Biffoni, Pd, eletto sindaco bis.