Prato celebra il Giorno della Memoria davanti al Castello dell’Imperatore

“La memoria non è un rito formale – ha detto la sindaca Bugetti – Mantenerla viva aiuta a trovare la forza per affrontare con lucidità le tragedie presenti e per apprendere da quelle passate. Non dimentichiamo l’Olocausto e i milioni di vite annientate da un meccanismo che iniziò con l’esclusione e finì nello sterminio. Tocca a noi, ogni giorno, e nelle scuole in particolare, riconoscere i germogli di odio che minacciano la dignità umana. Sta a noi – come amministratori, genitori, cittadini – essere vere sentinelle di libertà. Affinché il silenzio non diventi una nuova forma di complicità”.